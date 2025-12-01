¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¡Ù¸¤¼ï4¤Ä¡¡ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¥ï¥ó¥³¤ä»ô¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
1.¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¦¥ó¥É
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂÎ¹â¤¬¹â¤¤¸¤¼ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸¶»º¤ÎÄ¶Âç·¿¸¤¼ï¤Ç¡¢ÎÄ¸¤¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÎ¹â¤Ï¥ª¥¹¤¬81cm¡¢¥á¥¹¤¬46cmÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¹â1m¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÂÎ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Â¤âÄ¹¤¯Áö¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤¿¤á¡¢Í¥½¨¤ÊÎÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïÌÓ¤Ï¥ï¥¤¥äー¾õ¤Î¥´¥ï¥´¥ï¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÇÈéÉæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢é®¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Õ¤Ç³èÈ¯¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ä¸¤¼ï¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Ç»ô¤¦¾ì¹ç¤â½½Ê¬¤Ê±¿Æ°¤ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼íÎÄËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¶¦¤ËËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¥¤·¤¯Í§¹¥Åª¤Ê¤¿¤á¡¢²ÈÄí¸¤¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¥¤¥¿¥º¥é¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2.¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó
¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¦¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂÎ¹â¤¬¹â¤¤¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¼Á¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ìÂÎ¹â¤¬¹â¤¤¸¤¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó¤Ç¡¢·×Â¬»þ111.8cm¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÎ¹â¤Ï¥ª¥¹¤¬80～90cm¡¢¥á¥¹¤¬72～84cm¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¦¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¸¤¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢À³Ê¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯´Å¤¨¤óË·¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¿¼¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤â²º¤ä¤«¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯ÀÜ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎÏ²Ã¸º¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼þ°Ï¤Î¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ä¸¤¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÏ¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢À®¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»¶Êâ»þ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Ä¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ
¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¤Ï¡¢ºÇ¤âÂÎ½Å¤¬½Å¤¤¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¸¶»º¤Î·ÙÈ÷¸¤¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¼ï¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ë¥ª¥¹¡¢¥á¥¹¶¦¤Ë75kg°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¸Å¤¤µÏ¿¤Ç¤Ï155kg¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹üÂÀ¤Ç¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ³Ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À³Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÅÙ¶»¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µí¤ä·§¤Ê¤É¤ÈÆ®¤¦¶¥µ»¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸î±Ò¸¤¤äÈÖ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃé¼Â¤Ç²¹ÏÂ¤Ê¤¿¤á¡¢²ÈÄí¸¤¤È¤·¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Òû½ý»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê¤·¤Ä¤±¤ÈÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.ÅÚº´¸¤
ÆüËÜ¸¶»º¤Î¸¤¼ï¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤¬¡¢ÅÚº´¸¤¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñ¸¤¤ÈÂç·¿¤ÎÍÎ¸¤¤ò¸òÇÛ¤·¤Æ¡¢Æ®¸¤¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂÎ½Å¤Î½Å¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¤È»÷¤¿·ÏÉè¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÆ®Áè¿´¤ä¹¶·âÎÏ¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç·¿¸¤¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤µ¤ä´²ÍÆ¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°¦¾ð¿¼¤¯Å¬ÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ì¤Ð¡¢Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¸¤¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¸¤¼ï¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡ÖÉÝ¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À³Ê¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹¶·âÅª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢Âç·¿¸¤ÆÃÍ¤Î´²ÍÆ¤µ¤ä°¦¾ð¿¼¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¸¤¤âÂ¿¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÃé¼Â¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢ÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ©¸æ¤·¤¤ì¤º¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ä¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£