ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【GU】あるはずのアレがないから最高？！肉厚最高なパーカーは絶対買うべき逸品 #GU #ジーユー #ジーユーコーデ #ジーユー購入品 #アラフィフファッション #40代コーデ」を公開しました。動画では、GUの定番アイテムであるパーカーの中から、大人世代にこそおすすめしたい名品を紹介しています。



ゆかりん氏が「名品中の名品」と絶賛するのは、GUの「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」です。価格は3,990円で、ゆかりん氏はユニセックスのSサイズ（02 LIGHT GRAY）を選択。このパーカーの最大の魅力は、しっかりとした肉厚の生地感にあります。この厚みによってフード部分が立体的に立ち上がり、顔周りをすっきりと見せる効果が期待できると説明しています。



さらに、ゆかりん氏が特に注目したのが、フード部分に通常あるはずの「紐がない」デザインである点です。紐がないことで、よりシンプルで洗練された印象になり、カジュアルになりすぎず、きれいめなコーディネートにも合わせやすいと解説。動画では、このパーカーを使った3パターンの着回しコーデを提案しており、タイトスカートやジャケットと合わせた大人カジュアルなスタイリングを披露しています。



定番アイテムながら、細部のデザインにこだわることで、大人らしい着こなしが楽しめる一着です。日々のコーディネートをアップデートするヒントとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。