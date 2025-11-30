ブンデスリーガ 25/26の第12節 バイエルン・ミュンヘンとザンクトパウリの試合が、11月29日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ラファエル・ゲレイロ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。ザンクトパウリのマティアス・ペレイララージ（MF）のアシストからアンドレアス・ホウントンジ（FW）がゴールを決めてザンクトパウリが先制。

18分、ザンクトパウリが選手交代を行う。アンドレアス・ホウントンジ（FW）に代わりダネル・シナニ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の44分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ルイス・ディアス（FW）のアシストからラファエル・ゲレイロ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。コンラート・ライマー（MF）からミカエル・オリズ（FW）に交代した。

65分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。レナート・カール（MF）、ラファエル・ゲレイロ（DF）に代わりセルジュ・ニャブリ（FW）、ヨシプ・スタニシッチ（DF）がピッチに入る。

68分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。ジャクソン・アーバイン（MF）、ラース・リツカ（DF）に代わりアブドゥリー・シーセイ（FW）、ルイス・オピー（MF）がピッチに入る。

77分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。金 玟哉（DF）からレオン・ゴレツカ（MF）に交代した。

84分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アレクサンダル・パブロビッチ（MF）からニコラ・ジャクソン（FW）に交代した。

87分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マティアス・ペレイララージ（MF）からコナー・メトカーフ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからルイス・ディアス（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

さらに90+7分バイエルン・ミュンヘンに貴重な追加点が入る。ニコラ・ジャクソン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが3-1で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

また、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。

