13時の日経平均は569円高の5万128円、アドテストが266.07円押し上げ 13時の日経平均は569円高の5万128円、アドテストが266.07円押し上げ

27日13時現在の日経平均株価は前日比569.52円（1.15％）高の5万128.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は974、値下がりは579、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を266.07円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が112.31円、東エレク <8035>が107.30円、ＴＤＫ <6762>が37.85円、イビデン <4062>が19.05円と続く。



マイナス寄与度は12.74円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が10.43円、ファストリ <9983>が8.82円、ＨＯＹＡ <7741>が6.18円、セコム <9735>が5.28円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、鉱業、ガラス・土石と続く。値下がり上位には精密機器、医薬品、空運が並んでいる。



※13時0分11秒時点



株探ニュース

