YOASOBIの楽曲「アイドル」が、11月26日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』（2025年12月1日付）にて、累積再生数10億回再生を突破したことが発表された。

2023年4月12日にリリースされた本楽曲は、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌。自身の「夜に駆ける」に続く2作目の累積再生数10億回再生突破作品となり、さらに自身の記録を更新する“オリコン史上最速”で達成となった。なお、『オリコン週間ストリーミングランキング』において累積再生数10億回を突破しているアーティストはYOASOBIのみ。

さらに、2021年1月6日に配信リリースされた楽曲「怪物」も同ランキングにて累積再生数7億回を突破。自身通算4作目となる累積再生数7億回突破作品となった。「怪物」はTVアニメ『BEASTARS』第2期オープニングテーマとして起用され、同年3月には初のCDシングル『怪物/優しい彗星』に収録。さらに7月には英語版「Monster」も配信リリースされた。

（文＝リアルサウンド編集部）