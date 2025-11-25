¡Ö¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡×¤Ë±§Ãè¿ÍÌò¤Ç¶¿¤Ò¤í¤ß¡ª¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡¡·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤âÃíÌÜ¡¡12¡¦3ÊüÁ÷
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢E¥Æ¥ì¿Íµ¤Ä¹¼÷¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦25¡Ë¤Î12·î3ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±§Ãè¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¶¿¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè28¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖGo!¤Ç¤ª¤¸¤ã¤ë¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¿¡£º£·î3Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡ß¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý ¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤ª¤¸¤ã¤ë¡×¤ÇËÜ¿ÍÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥Õ¥ì¥³½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¶¿¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤ÎÀ±¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·î¸÷Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¡ÖGO163¡Ê¥´¡¼¥¤¥Á¥í¥¯¥µ¥ó¡Ë¡×¡£Êª¸ì¤Î¿ï½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¶¿¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤ó¤À¶¿¤Ï¡Öº£²ó¤Î¿·ºî¡Ø¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡Ù¤Ï¡¢11·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¤ª¤¸¤ã¤ë´ÝSP¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥´¥¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦Ãæ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤¬¥»¥ê¥Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Ü¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼GO163¤Ï¡¢·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤·¤Ë¤¤¿±§Ãè¿Í¡£À¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡×¤Ï1998Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀéÇ¯Á°¤Î¥Ø¥¤¥¢¥ó¥Á¥ç¥¦¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÅÀºµ®Â²¤Î»Ò¡¦ºä¥Î¾å¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¤¬¡¢¸½Âå¤Î·î¸÷Ä®¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¥«¥º¥Þ¤ÈÁø¶ø¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤ÇÌû²÷¤Ê½ÐÍè»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£