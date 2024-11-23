人気テレビアニメ作品『おじゃる丸』（NHK Eテレ）の12月4日放送のエピソード「パリピおじゃる丸」に歌手の工藤静香が本人役で出演する。工藤は「おじゃる丸」の第27シリーズのエンディングテーマ「丸」を歌っており、その縁で出演に至ったようだ。今回のエピソードはおじゃる丸が、パリピを研究するためにクラブ会場へ向かい、そこで大スターの“静香さま”と出会うストーリー。工藤は声優に挑戦しアフレコも行った。X上で