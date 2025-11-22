¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤«¤éÈ¯Çä¡ª·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Þ¤È¤¨¤ë¹á¤ê¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥ó¥º¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹á¿å¤òÈ¯Çä¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥¢¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö ¥Õ¥ê¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼ ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(3850±ß)¤È¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö ¥Õ¥ê¡¼ ¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯ ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(3850±ß)¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆÎÌ50¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥È¥ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡ØKeep looking up¡Ä That's the secret of life.(¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤è¤¦)¡Ù¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¶õ¤È³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¡£¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ª¥¤¥ë¡¢¥í¡¼¥º¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ô¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿´»µÌ·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¡£¼¡Âè¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥º¤ä¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¹¥º¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¡¢¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ç´Å¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¢¥à¥¹¥¯¡¢¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¡£
¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ô¡¼¥Á¤Î¹á¤ê¡£¥Ô¡¼¥Á¡¢¥Ú¥¢¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ï¥¤¥ó¡¢¥¢¥³¡¼¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ç¥í¡¼¥º¡¢¥ß¥å¥²¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¤È¡¢²Ö¡¹¤¬°ìÀÆ¤Ëºé¤¸Ø¤Ã¤¿¹á¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡¦¥à¥¹¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥Ã¥É¤Ç¡¢´Å¤¤¤Î¤Ë½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¹á¤ê¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFITS you. STORE¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö ¥Õ¥ê¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼ ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(3850±ß)¤È¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö ¥Õ¥ê¡¼ ¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯ ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(3850±ß)¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆÎÌ50¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥È¥ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡ØKeep looking up¡Ä That's the secret of life.(¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤è¤¦)¡Ù¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¶õ¤È³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¡£¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ª¥¤¥ë¡¢¥í¡¼¥º¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ô¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿´»µÌ·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¡£¼¡Âè¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥º¤ä¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¹¥º¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¡¢¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ç´Å¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¢¥à¥¹¥¯¡¢¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¡£
¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ô¡¼¥Á¤Î¹á¤ê¡£¥Ô¡¼¥Á¡¢¥Ú¥¢¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ï¥¤¥ó¡¢¥¢¥³¡¼¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ç¥í¡¼¥º¡¢¥ß¥å¥²¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¤È¡¢²Ö¡¹¤¬°ìÀÆ¤Ëºé¤¸Ø¤Ã¤¿¹á¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡¦¥à¥¹¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥Ã¥É¤Ç¡¢´Å¤¤¤Î¤Ë½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¹á¤ê¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFITS you. STORE¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC