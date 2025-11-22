東電再稼働＜上＞

「日本の経済成長とエネルギー安全保障は原子力抜きではなし得ない。国力を左右する大きな節目を迎えた」。

福島第一原発事故を起こし、絶望的とみられていた東京電力の原発が再稼働する見通しとなり、経済産業省幹部は感慨深げに語った。

２０１１年の東日本大震災前、国内には５４基の原発があった。ベースロード（基幹）電源として約３割の電力をまかなった。だが震災で一変する。全基が停止し、１４年が過ぎても再稼働したのは１４基にとどまる。

安定した電力は、経済活動や市民生活に不可欠なインフラだ。危機感を強めた政府は、震災後の原発政策を転換する。今年２月に閣議決定した第７次エネルギー基本計画は、原子力について「可能な限り依存度を低減」としてきた文言を削除。再生可能エネルギーと原子力を「最大限活用」とかじを切った。経産省幹部は「国が前面に出て再稼働を推進するためだ」と語った。

◇

危機感の背景には、将来の電力需要が急激に増える見通しがある。ＡＩ（人工知能）の普及でデータセンターが増えれば、大量の電気を消費する。電力が足りなければ、世界の開発競争に敗れる。一方で政府は５０年までのカーボンニュートラルを目標に掲げる。太陽光など再生エネは天候に左右される不安定な電源で開発の余地も減った。原発が動かない東電の電気料金は、震災前から約３割上がった。

「脱炭素」「安定」「安価」を満たす電力は現状、原発のほかない。基本計画では、４０年度に原子力の電源割合を現在の約１割から２割程度に引き上げる方針を掲げた。３０基以上の再稼働が必要になる。

◇

政府は、再稼働加速のカギを握るのは柏崎刈羽だとして強力にバックアップしてきた。基本計画策定後、村瀬佳史資源エネルギー庁長官を異例の３年目も続投させ、「最後で最大の宿題」（経産省幹部）を与えた。８月の関係閣僚会議で石破前首相が、柏崎刈羽の再稼働に向けた災害時の対策などを指示。そして政府は新潟県に１０００億円規模の破格の支援を約束した。政府関係者は「地元の要望に対し、やれることは全部やった」と振り返る。

政府が再稼働の先に見据えるのが新増設だ。自民党と日本維新の会の連立政権合意書には「次世代革新炉および核融合炉の開発を加速化する」と明記。関西電力は美浜原発（福井県）で建て替えに向けた調査に着手し、「理解醸成への追い風だ」（幹部）と歓迎する。

原子力政策に詳しい国際大の橘川武郎学長は「原子力は脱炭素電源で、エネルギー安全保障や安定供給に貢献する。地盤沈下が続いた日本の原子力政策にとって柏崎刈羽が再稼働する意義は大きい」と指摘した。