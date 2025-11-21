レクサスが「新たなFRスポーツカー」の“インテリア”初公開！ 「LFA」譲りのデザイン×斬新“異形ハンドル”採用！ 美しすぎる「LEXUS Sport Concept」どんなモデル？

「LFA」譲りのデザイン×斬新“異形ハンドル”採用！

2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」でレクサスは、「レクサス スポーツ コンセプト」を出展しました。

レクサスの次世代スポーツモデルであるレクサス スポーツ コンセプトは、2025年8月にアメリカ・カリフォルニアで開催された「モントレー・カー・ウィーク」で世界初公開されました。

美しすぎる「LEXUS Sport Concept」

【画像】超カッコいい！ これがレクサスの新たな「FRスポーツカー」です！（30枚以上）

一方、この時はエクステリアのみが明らかとなっており、インテリアは今回のジャパンモビリティショー2025で初披露となっています。

レクサス スポーツ コンセプトは、ワイド＆ローなプロポーションが特徴のスポーティなクーペです。

パワートレインについては明らかにされていませんが、いわゆる「ロングノーズ・ショートデッキ」のスタイリングを見るかぎり、FRレイアウトを採用しているものと考えられます。

また、カーボン製と見られる前後のスポイラーや大型のエアインテーク、イエローのブレーキキャリパーがのぞく大径ホイールなどからは、レクサス スポーツ コンセプトの高いパフォーマンスが垣間見られます。

伝統的なスポーツカーらしいシルエットを持っているレクサス スポーツ コンセプトですが、L字型のデイタイムランニングライトやフローティング仕様のリアエンブレム、さらには「デジタルアウターミラー」といった先進的な装備も配されました。

さらに、特徴的なルーフにはドローンが搭載されており、レクサス スポーツ コンセプトが単なるスポーツカーとは一線を画していることがうかがえます。

今回初公開となったインテリアも、これまでにない近未来的な空間を実現しました。

レクサスのSUVタイプのBEV（バッテリーEV）「RZ」のような異形のステアリングと湾曲したメーターパネル、ドライバーを包み込むようなコックピットのデザインは、まるで宇宙船を思わせるもの。

その一方で、黒曜石のような素材が用いられていたりと、レクサスらしい高級感も感じさせる仕立てとなっていました。

※ ※ ※

レクサス スポーツ コンセプトについて、「LFA」の後継モデルと評する声も少なくありません。

2010年に登場したLFAは、最高出力560ps／最大トルク470Nmを発揮する4.8リッターV型10気筒エンジンを搭載し、最高速度は325km／hにもおよぶ国産車随一のパフォーマンスをもつスーパースポーツカーです。

生産台数はわずか500台のみとなっており、現在では1億円を超える相場で取引される非常に希少なモデルです。

実際、レクサス スポーツ コンセプトのリアのデザインを見ると、かつてのLFAの面影を感じることができます。

一方、レクサス自身は、レクサス スポーツ コンセプトがLFAの後継モデルであるとは明言していません。

レクサスのサイモン・ハンフリーズCBOは「私たちはこうも思います。エモーショナルな運転体験も、価値観の中心にあり続けるものだと。レクサス スポーツ コンセプトは、そんな“没入体験”を味わうチャンスとなります」と語っています。

この発言を聞くかぎり、レクサス スポーツ コンセプトが高いパフォーマンスを誇るモデルとなることは間違いなさそうです。