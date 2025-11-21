【開幕】Amazon ブラックフライデーでリカバリーウェア「BAKUNE」が最大20％OFFに
寝ている間の疲労回復をサポートすると話題のリカバリーウェア「BAKUNE」のパジャマもプライスダウン。「しっかり寝ているのになんだかすっきりしない」「忙しくて疲れがたまっている」という人は要チェック。今ならサイズやカラーも揃っています！
「BAKUNE」とは
2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。
寝ている間に疲れを癒す特殊繊維「SELFLAME®」
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。
血行を促進し、肩こりや腰痛を緩和
血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。
自然な寝返りで、心地よい睡眠へ
肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。
BAKUNE Dry（バクネ ドライ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS ブラック L
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
BAKUNE スウェット
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L
26,840円 → 22,814円（15%オフ）
[TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ピンク M
26,840円 → 22,814円（15%オフ）
【旧モデル】BAKUNE スウェット
[TENTIAL] 旧モデル BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット 上下セット (スウェットシャツ・スウェットパンツ) リカバリーウェア ユニセックス ダークカーキ XS
26,840円 → 21,472円（20%オフ）
[TENTIAL] 旧モデル BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット トップス単品 (スウェットシャツ) リカバリーウェア ユニセックス
13,420円 → 10,736円（20%オフ）
BAKUNE Ladies（バクネ レディース）
[TENTIAL] テンシャル BAKUNE Ladies [ バクネ レディース ] 秋〜冬 スウェット チュニック リカバリーウェア レディース スモークピンク L
19,910円 → 15,928円（20%オフ）
その他のセール商品
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
【 鍼灸師監修】火を使わない お灸 30個入り 国産 ツボ8選ガイドブック付き 専用スポイト付き 和漢の森
2,480円 → 1,921円（23%オフ）
【正規品】シャクティ シャクティマット オレンジ レベル２ 指圧マット インド エシカル 手作り 指圧 マット 20分で深いリラクゼーションを実現 鍼
18,000円 → 15,675円（13%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
