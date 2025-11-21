陶磁器の美しさを、綿毛布に。肌にやさしい、上質な一枚【西川】の毛布がAmazonに登場中‼
草花のやさしさと、日本製の丁寧さ。毎晩包まれたい綿毛布【西川】の毛布がAmazonに登場中‼
「Amazon ブラックフライデー」は、1年を締めくくる超大型イベント！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
西川の毛布は、自然の草花をモチーフにした陶磁器の美しさをそのまま纏う、上品な綿毛布。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
人気のワイルドストロベリー柄をストライプ調にアレンジし、全体に動きを持たせることで爽やかな印象に仕上げている。
お肌に触れるパイル部分には、天然素材のコットン100パーセントを使用し、やさしい肌ざわりを実現。毛布の名産地・高野口で丁寧に織り上げた日本製で、丈夫なシール織を採用しているため、毛羽抜けしにくく、長く愛用できる。
陶磁器のような気品と、日常使いにふさわしい快適さを兼ね備えた一枚だ。
