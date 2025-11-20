打撃練習で…

米大リーグ・ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制覇した。大谷翔平投手も投打二刀流で貢献。試合前にあった打撃練習の衝撃の裏側をウィル・スミス捕手が“暴露”した。

スミスは米国のストリーミングサービス「Rokuチャンネル」の番組「ザ・リッチ・エイゼン・ショー」に出演。日本時間20日に公開された動画内で、大谷のプレーで、グラウンドの内外を問わずこれまでで一番すごいと感じたことを問われると、ワールドシリーズやリーグ優勝決定戦前の打撃練習について触れた。

スミスは、「打撃があまりにも凄すぎて、他の選手が一緒に打つのを恥ずかしがるから、彼だけ最後の組で一人で打つことになったんだ」と説明。「俺たちが全力で振ってもボールが5、6列目くらいまでしか飛ばないのに、彼は軽々と場外ホームランを打ってしまう」と驚きを隠せない様子だった。

大谷の飛距離は他の選手と「100フィート（約30メートル）は違った」とし、「100マイル（約161キロ）の球を投げることからも分かるように、彼のパワーは本当に信じられない」と、改めて二刀流のスーパースターの才能を絶賛した。

それ以上に凄いのは「練習に対する姿勢だ」という。「ウェイトルームでのトレーニングとか、自分の技術への打ち込み方は、誰にも真似できない。子供の頃からずっとそうやってきたんだろうなっていうのが伝わってくる」「あんなに才能があるのに、あれだけ努力する選手がチームにいてくれるのは、本当にラッキーなことだ」と、大谷の姿勢に敬意を表した。



