¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅìµþÄ«Á¯¹â¤ÎÎò»Ë ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏËÜ¹ñ¤½¤·¤Æµì¥æ¡¼¥´¤«¤é
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÅìµþÄ«¹â¤À¡£ÎÏ¶¯¤¯Àï¤ª¤¦¡×
¡¡»î¹çÁ°¤ËÕª½¡ï¯¡Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ«Á¯¸ì¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡10·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦È¬²¦»Ò¤ÎËÙ±Û³Ø±àÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÅìµþÅÔ£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÅìµþÅÔÍ½Áª¤Î½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¦ÅìµþÄ«Á¯¹â¡ÊÀÖ¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡photo by Yoshizaki Eijinho
¡¡ÅìµþÄ«Á¯Ãæ¹âµé³Ø¹»¡Ê°Ê²¼ÅìµþÄ«Á¯¹â¡Ë¤Ï¸åÈ¾£¶Ê¬¡¢Åì³¤Âç¹âÎØÂæ¹â¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£T3¥ê¡¼¥°¡ÊÅìµþÅÔ£Õ¡Ý18¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°£³Éô)½êÂ°¤ÎÅìµþÄ«Á¯¹â¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¾å²ó¤ë³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸åÈ¾½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤Î»þ´ÖÂÓ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÂ³¤¤¤¿ÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤ËÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£²¥´¡¼¥ë¤òµö¤·µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¾¤¬µÖ¡×¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¡Ö£²¼¡Í½Áª½éÀïÇÔÂà¡×¤Î¾õ¶·¤«¤é¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÄ«Á¯¹â¤Ï¤«¤Ä¤Æ1960Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¡¢¡Ö301Àï240¾¡¡×¡Ö1970Ç¯Âå¤Ë¶¯¤¹¤®¤ÆËÜ¹ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤Ë¼¡¡¹¤È¾¡Íø¡×¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹â¹»¤¬ÂÐÀï¤òË¾¤à¡ØÄ«¹â·Ø¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¶¯¹ë¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅìµþÄ«Á¯¹â¤Ï¡¢º£¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ú28Ç¯Á°¡£Á´¹ñÍ¥¾¡¤ÎÄëµþ¤ÈÁè¤¦¡Û
¡¡º£¤«¤é28Ç¯Á°¡£
¡¡1997Ç¯¤ËÅìµþÄ«Á¯¹â¤ÏÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Û¤«¡ËÎ¨¤¤¤ëÄëµþ¹â¤ÈÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤ÆÅÔÂç²ñ·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÅìÊ¡²¬¹â¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÀã¤Î·è¾¡Àï¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡±äÄ¹Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢£°¡Ý£±¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£Åö»þFW¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸½ÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôOB²ñ¤ÎÃúÌÀ½¨¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ë²ñÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ê±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¼ÂºÝ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁê¼ê¤¬90¡ó¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï£¸ÂÐ32¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¡£ÃæÅÄ¹ÀÆó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ï"¤¢¤Þ¤ê¶ìÏ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿"¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»Áê¼ê¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¤º¤Ã¤È¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÈà¤Ï¸åÊý¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤«¤éÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤òºÆ¤ÓÆÀ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÅÔÂç²ñ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃúÌÀ½¨¼«¿È¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¹ç³Ê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏOB²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ËÌ´¤òÂ÷¤¹¡£¼¡ÃË¤Î¾»Ê¿¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÆ±¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËºßÀÒ¡£º£²ó¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î¹¶·âÅªMF¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ¹ñÂÎÁªÈ´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡OB²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀÎ¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼«¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬µ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇËÍ¤é¤¬Àï¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹ç¡¢º¬À¡¢Áö¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Áê¼ê¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¬Î§¤â¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ê¶¯¹ë¹â¹»¤¬¡ËÄ«Á¯¹â¤ÈÎý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤à°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¡Ê£²¼¡Í½Áª¡Ë½éÀï¤Î£²²óÀï¤ÇÅÔÎ©ÅìÂçÏÂ¹â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½³¤ê¹ç¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿É¤¯¤â¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢£³²óÀï¤Ç¤ÏÂç¿¹³Ø±à¹â¤òÁê¼ê¤Ë¡¢CK¤¬Ä¾ÀÜ·è¤Þ¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¿É¾¡¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤êµÕÅ¾Éé¤±¡£°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÄëµþ¹â£Ã¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔ£²Éô¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆüËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë°ã¤¦È¯ÁÛ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¡Ê£Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÀâ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø²¦Æ»·¿¡Ù¡Ê¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¡Ë¤È¡ØÇÆÆ»·¿¡Ù¡Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡¦Â®¹¶¡Ë¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¡×¡ÊÀ¾Éô¸¬»Ê»á¡¡¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó¡Ù2024Ç¯£²·î22Æü¡Ë
¡¡²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö»÷¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡×¤À¡£J1¤«¤éJ3¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËGK¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£Áê¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯Çí¤¬¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¤ÂÖÀª¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¹¶·â¤¬²ÃÂ®¡½¡½¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£³¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐÅª£´¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö£²¥È¥Ã¥×¡×¤¬ÇÑ¤ì¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë......¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£°ìµ¤¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢³§¤¬±¦¤ØÊï¡Ê¤Ê¤é¡Ë¤¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ö°ã¤¦¤³¤È¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤òÌÏÊï¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕ¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·£µ¡Ý£±¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¡Ö¹¶·â»þ¤Î¥Ñ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òÀ¸¤à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¼éÈ÷»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹ÌÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö°ìµ¤¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡×¹îÉþ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢Á°¶áÂåÅª¤È¸À¤ï¤ì¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£µ¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤òÉß¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤ËÊï¤¤¡¢Â®¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼åÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤¤¤µ¤µ¤«¸Å¤¤¤¬¡¢Ì¾Ãø¡ØÆüËÜ¤Î»×ÁÛ¡Ù¤òµ¤·¤¿À¯¼£³Ø¼Ô¤Ç»×ÁÛ»Ë²È¤Î´Ý»³âÃÃË»á¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡Ë°Û¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤ÎÂÐ·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¤ß¤¬¤¤¢¤²¡¢¤¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ø´Ý»³âÃÃË¶µ¼ø¤ò¤«¤³¤àºÂÃÌ²ñ¤ÎµÏ¿¡Ù1968Ç¯11·î¡¡81-82¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¾ðÊó¡¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏÁª¼ê¤Îµ¤¼Á¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤ÎË¡¿ÍÂåÉ½¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µ¡×¤È¤¤¤¦³¹¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£°éÀ®À¤Âå¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤Î¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ¤ÈÆ±¤¸ÏÃ¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤ÎÅìµþÄ«Á¯¹â¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¾ðÊó¥ë¡¼¥È¡¢»×ÁÛ¡¦È¯ÁÛ¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÚÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¡Û
¡¡ÅìµþÄ«Á¯Ãæ¹âµé³Ø¹»¤Ï¡¢ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¡ÊÄ«Á¯ÀÒ¡¦´Ú¹ñÀÒ¡Ë¤Î»ÒÄï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ì±Â²³Ø¹»¤À¡£Ä«Á¯ÁíÏ¢¡ÊºßÆüËÜÄ«Á¯¿ÍÁíÎþ¹ç²ñ¡Ë¤Î¶µ°éµ¡´ØÂÎ·Ï¤ËÂ°¤·¡¢Ä«Á¯Âç³Ø¹»¤ØÂ³¤¯°ì´Ó¶µ°é¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»²ÝÄø¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆüËÜÅý¼£²¼¤ÎÄ«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¿Íµ¤¶¥µ»¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÆ»¶ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ç¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¡ØÂç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ100Ç¯»Ë¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎÄ«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¡ÖµþÊ¿¡Ê¥¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÐ¹³Àï¡×¤È¤¤¤¦Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öµþ¡×¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÎÅö»þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ëµþ¾ë¤«¤é¡£¡ÖÊ¿¡×¤ÏÊ¿¾í¤«¤é¡£Í×¤Ï£²ÂçÅÔ»Ô¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÄê´üÀï¡Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ç¯¤â¤¢¤ë¡Ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢1930Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¡¢»ÔÆâ£µ¥«½ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿Á°Çä¤ê·ô7000Ëç¤¬´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñÂ¦¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎòÂåÀïÀÓ¤ÏÊ¿¾íÂ¦¤Î£¹¾¡£·Ê¬£µÇÔ¡£Ê¿¾í¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤¿Á´µþ¾ë½³µåÃÄ¤Ï1935Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡ÖËÌ¡×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌîµå¿Íµ¤Àè¹Ô¡×¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦Îò»Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþÄ«Á¯¹â¤Ë¤ÏÎò»Ë¾å¡¢ÌîµåÉô¤¬Â¸ºß¤·¤¿´ü´Ö¤¬·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤Î¤¢¤ëÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ÇÈÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1966Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¹ñ¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£×ÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¡£ÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£1966Ç¯10·î£³Æü¤ËÁíÎþÃæ±û¶â¾»îë¶µ°éÉôÄ¹¤â»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþÄ«Á¯Ãæ¹âµé³Ø¹»ÁÏÎ©20¼þÇ¯µÇ°½Ë²ìÂç²ñ¡×¤Ç¡Ö30Ï¢¾¡Ãæ¡×¡Ö1955Ç¯¤ÎÁÏÉô°ÊÍè301Àï240¾¡¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊÆ±¹»¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È1972Ç¯£¶·î¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÄ«Á¯¼Ò²ñ¼çµÁÏ«Æ¯ÀÄÇ¯Æ±ÌÁÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤«¤éËÜ¹ñ¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£Æ±¹»¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö·Ã»³·Ú¹©¶È³Ø¹»¤È»î¹ç¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏËÜ¹ñ¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼êÃÄ¤ÎÍèÆü¤âÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿£ÁÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢1973Ç¯¤Ë¤ÏËü¼÷Âæ¹âÅù·Ú¹©¶È³Ø¹»¤¬ÍèÆü¡£ÅìµþÄ«Á¯¹â¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤ÏÅö»þ¤Î¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢±ºÏÂ»ÔÎ©¹â¡Ê¸½»ÔÎ©±ºÏÂ¹â¡¿ºë¶Ì¡Ë¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î»þÂå¡¢ÅìµþÄ«Á¯¹â¤ËÅÁÀâ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£1971Ç¯¤«¤é1987Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¶âÌÀ¿¢¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥·¥¯¡Ë»á¡£ÌÚÂ¼¸µÉ§Ãø¡ØÌµ´§¡¢¤µ¤ì¤É»ê¶¯¡¡ÅìµþÄ«Á¯¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¶âÌÀ¿¢¤Î»þÂå¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÌÀ¿¢»á¤ÏÍèÆü¤·¤¿ËÜ¹ñ¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢Åö»þºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿Åì²¤·÷¤Î¥æ¡¼¥´¤ä¥Á¥§¥³¤ÎÀï½Ñ¤Î¥á¥â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢2018Ç¯£±·î¤Î¡ØYahoo! ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ù¤Îµ»ö¤Ç°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1980Ç¯¤ËÌÀ¿¢¤¬FIFA¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥æ¡¼¥´¤Î¥í¥¹¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ê¤³¤Î¤È¤¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ë¥ª¥·¥à¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥¥¥×¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«¹â¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯²¤½£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Àè¿Ê¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤âÎÏ¤Ë¤·¤Æ1986Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¶¿å¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç£²ÅÙÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¡Ö±Æ¤Î¡Ê¹â¹»¡Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¾Ìç¹»¤¬ÂÐÀï¤òË¾¤à¡ÖÄ«¹â·Ø¤Ç¡×¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬1960Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥É¥¤¥Ä¡Ê¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼»á¡Ë¡×¤Ë¶µ¤ï¤ê¡¢µÞ·ã¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢1970Ç¯Âå¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡ÖËÜ¹ñ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥æ¡¼¥´¡×¤Ê¤ÉÅì²¤¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£