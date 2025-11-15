「人生最後の旅」を描く。フランスで160万部突破の小説『空、はてしない青』著者に聞く、創作の極意

フランスで160万部突破、24ヵ国で翻訳決定の『空、はてしない青』（原題：Tout le bleu du ciel）の邦訳版が2025年9月18日に刊行された。若年性アルツハイマーで余命２年と診断された26歳の青年・エミルが、「人生最後の旅」に出る。インターネットで同行者を募集したところ、現れたのは無口な女性・ジョアンヌ。二人はキャンピングカーでピレネー山脈の雄大な自然へ。限られた時間の中で命を見つめる超大作だ。2019年に本書でデビューし、瞬く間にミリオンセラーを記録。2023年、2024年と2年連続でフランスで最も売り上げた作家となったメリッサ・ダ・コスタ氏へインタビューを行った（通訳：中川さやか氏）。

執筆の原点

-まず、『空、はてしない青』を書き始めたきっかけについて教えていただけますでしょうか。

この小説の着想は、かなり昔に遡ります。16歳か17歳の頃に両親と観た一本のフランス映画が原体験です。それは不治の病が見つかった少女の物語で、別居していた両親が彼女に最後の旅をプレゼントするために再会し、心安らぐ自然の中へと旅立つという内容でした。

この映画に深く感動した私は、「人生最後の旅」「終わりの前の究極の自由」をテーマにした物語を想像し始めました。若くして死を宣告された青年と、彼に最後の旅を提供する若い女性。その原型は17歳の時に生まれました。当時30〜40ページほど書いたのですが、結局はやめてしまいました。

しかし、その物語はいつも私の頭の片隅にありました。そして10年後、27歳の時に人生の伴侶となる男性に出会ったのです。彼にこの物語の構想を話したところ、「絶対に最後まで書き上げるべきだ。この物語は素晴らしい」と強く背中を押してくれました。それがちょうど良いタイミングとなり、再開から半年でこの小説を書き上げることができました。

半年で大長編を執筆

-半年でこれだけの長編を、というのがまず驚きです。幼い頃にご自身で「ハリー・ポッター」シリーズの続きを書いていたというお話も伺いました。それほど物語を書くことがお好きだったのでしょうか？

書くことは大好きです。7歳で文章を書けるようになって以来、ずっと物語を書いてきました。私にとって執筆は仕事という感覚ではなく、毎日遊んでいるような、楽しみの一つです。

「ハリー・ポッター」に関しては、8歳か9歳の頃に出会ったのですが、J.K.ローリングの執筆ペースが遅すぎると感じたのです（笑）。続きを待つのが長すぎたので、自分で書いてしまおうと。

-なるほど、筆が早い理由がわかった気がします（笑）。

（笑）。情熱があれば、何も苦にはなりません。何時間でも努力を意識せずに書き続けることができます。

登場人物に出会う「玉ねぎのテクニック」

-その情熱が、読者の心を打つ文章に繋がっているのだと感じます。本作は非常に映像的で、匂いや光、温度まで伝わってくるようなディテールが印象的でした。執筆の際に特に意識されたポイントはありますか？

私が書く時、まず頭の中で全てのシーンを体験しているような感覚があります。シーン、感情、光、音、すべてが頭の中に揃ってから、初めてキーボードで言葉を紡ぎ始めるのです。

私が目指しているのは「映画的」な文章です。読者が目の前の文字を忘れ、物語のシーンに完全に没頭できるように、最大限のディテールを盛り込むようにしています。彼らが食べているものの味、撫でている猫の毛の質感まで、読者にその場で展開しているシーンを完全に体験してほしいのです。

-特にジョアンヌがエミルにケーキを食べさせるシーンは印象的で、まさに五感で味わうようなシーンでした。そうして描かれる登場人物ですが、エミルとジョアンヌというユニークなキャラクターはどのように生まれたのでしょうか？

小説を書き始める時、私は読者と同じで、まだ登場人物のことを完全には知りません。大まかな設定だけです。エミルが病によって死を宣告され、それまでは表面的な人生を送ってきたこと。ジョアンヌが辛い過去を背負い、孤独で詩的な面があること。そうした骨格から出発します。

そして、彼らの複雑な性格の全貌は、執筆を進める中で、読者と同じタイミングで私にも明らかになっていきます。旅の中での彼らの沈黙や世界の観察の仕方、交わされる対話を通して、少しずつ彼らのことがわかってくる。私はこれを「玉ねぎのテクニック」と呼んでいます。玉ねぎの皮を一枚一枚剥いていくように、時間をかけて登場人物を構築していくのです。

関連記事【 24ヵ国語で翻訳決定、全世界200万部の小説『空、はてしない青』著者が明かす「時間をかける」ことの哲学】もあわせてお読みください。

【関連記事】 24ヵ国語で翻訳決定、全世界200万部の小説『空、はてしない青』著者が明かす「時間をかける」ことの哲学