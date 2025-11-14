宮野真守、仲良しの福士蒼汰は“親族”のような存在「リラックスして一緒にいられる」

11月14日放送のNHK『あさイチ』に、宮野真守がVTR出演。この日、スタジオにゲスト出演した福士蒼汰との関係性などを語った。

宮野は、福士との関係性を“親族”と表現すると、「リラックスして一緒にいられるし、言えないことも言えるしみたいな」「そういう相手ってなかなかいないなっていう感覚でいうとやっぱ、親族」とコメント。

続けて、「人懐っこい人間だなというふうに思っているんですよ。むしろ僕のほうが人見知りで、そこを蒼汰のほうから結構グイグイきてくれて」「甘えん坊ですよ。そこは年下なんだなって思う部分があって」「物理的な甘えん坊。触ってくるとか」と話して笑い声をあげた。

さらに、舞台上で福士からアドリブを振られたことがあるといい、「あの人、なぜか怖いもの知らずで、いらないアドリブを急にブチ込むんですよ」「相手役が僕だったから、“その後マモちゃんどういう反応するかな”ちょっとニヤニヤしてるんですよ」「そういういたずらっ子な部分があって」とも明かしていた。