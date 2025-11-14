マーソが後場急動意、ベネフィット・ワンと業務提携 マーソが後場急動意、ベネフィット・ワンと業務提携

マーソ<5619.T>が後場急動意となっている。午後０時５０分ごろ、福利厚生事業大手のベネフィット・ワン（東京都新宿区）と業務提携を行うと発表しており、好材料視されている。



ベネフィット・ワンが受託する企業・健康保険組合向けに、マーソが運営する「ＭＲＳＯ．ｊｐ」を活用した健診ＷＥＢ予約サービスを２６年度から順次提供を開始。従来電話やＦＡＸを介して行われていた健診予約・日程調整をオンライン上で即時に完結させ、利用者の予約体験を向上させることで、企業・健康保険組合・健診機関・利用者それぞれにおける利便性と業務効率の向上を図るとしている。



同時に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１３億３３００万円から１０億８２００万円（前期比１８．８％減）へ、営業損益を３６００万円の黒字から４６００万円の赤字（前期１億５７００万円の黒字）へ、最終損益を２５００万円の黒字から３３００万円の赤字（同１億１００万円の黒字）へ下方修正した。予約売り上げで健康診断・人間ドックのＷｅｂ予約市場拡大によるオーガニックな売り上げ成長を見込んでいたものの、Ｇｏｏｇｌｅ検索アルゴリズムのアップデートなどの影響を受けたことでセッション数が減少し、個人予約の売り上げが前年を下回る水準で推移したことが影響。また、ＤＸ売り上げでは、従来予想時に計上を見込んでいた受託開発案件の一部が来期にずれ込む見通しとなったことが響くとしている。



出所：MINKABU PRESS