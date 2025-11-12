マツダ新「“ロータリー”クーペ」初公開！ 2ローターターボ×後輪駆動!? マツダが考える「もっとも美しいデザイン」採用の「MAZDA VISION X-COUPE」とは

ロータリーエンジン搭載の5ドアクーペ

「マツダが目指す未来を、デザインや技術など、すべての面で体現した新しいクロスオーバークーペです。カーボンニュートラル燃料で駆動する２ローター・ロータリーターボエンジンとモーター、バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムにCO２回収装置を搭載。高い環境性能と走行性能を両立し、未来のモビリティにふさわしい革新性と走る歓びを提供します。」

それが「ジャパンモビリティショー2025」のマツダブースに展示されていたコンセプトカー「MAZDA VISION X-COUPE」に関するマツダの公式説明です。

緑の内装も美しい！

このクルマに関しては開幕直前にマツダからCピラー付近のイメージ写真だけが公開され、そのデザインから「次期『マツダ3』を示唆するコンセプトカーではないか？」なんて言われていましたが、その予想は大ハズレ（余談ながらマツダの広報スタッフも「マツダ３と思われるとはまったく考えていなかった」と驚いていました）。全長5mを超える大きなクーペでした。

パワートレインは2ローターのロータリーターボエンジンにモーターとバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッド。「それをマツダが考えるいまもっとも美しいデザインで包んだ」と言います。

この車両自体はコンセプトカーですし市販を前提としたものではありませんが、関係者は「パッケージングは市販に移せるもの。すべてのメカニズムをきちんと配置したうえで、このプロポーションを作っている」と教えてくれました。

ところでふと思ったのは「ICONIC SP（アイコニック エス・ピー）」との関連です。ICONIC SPとは２年前のジャパンモビリティショーにマツダが出展したコンセプトカー。いかにもスポーツカーらしいスタイルに多くの人がひきつけられましたが、メカニズムにも注目が集まりました。

パワートレインはシステム出力370PSを発生する2ローターのプラグインハイブリッドで、ショーの際はエンジンを発電機として使うプラグインハイブリッドと説明されましたが、その後の技術発表ではドライブシャフトで繋げて後輪を駆動するレイアウトも実現できると「軌道修正」されています。

またデザインに関しては「パッケージングは実際に市販に移せるように設計されている。ガルウイングやリトラクタブルヘッドライトもきちんと法的要件を満たし量産可能な構造としており市販可能」と筆者は開発関係者から聞いています。

また「状況が許せば市販したい。ICONIC SPを世に送り出すのは私たちの夢」とマツダの複数の首脳陣が前向きに話すのを筆者はこれまで幾度も耳にしました。

そんな前回のICONIC SPと今回のVISION X-COUPEを比べて筆者が感じたこと。それは同じメカニズムやプラットフォームを使いつつ、ICONIC SPはスポーツカー、VISION X-COUPEは多くの数を売る5ドアのエレガントで実用的なクロスオーバークーペとして売ったらどうかということです。

スポーツカーと5ドアクロスオーバークーペが同じプラットフォームなんて……と思うかもしれませんが、たとえばホンダの新型「プレリュード」やニュルブルクリンクの北コースにおいて量産FF車の最速記録を持つ「シビック タイプR」と「CR-V」は同じプラットフォームで成立しているモデル。

そう考えれば、ICONIC SPとVISION X-COUPEで基本メカニズムを共用するのもそう荒唐無稽な話でもないでしょう。そう聞くと「両方出す意味がない」と思う人もいるかもしれませんが、他車とプラットフォームを共用して1台当たりの開発費を抑えることで世にICONIC SPを送り出せるなら大いにアリだと筆者は思います。果たしてどうなるでしょうか。