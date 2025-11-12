セサミストリートのひねくれ者・オスカーを深掘り！意外な一面やガールフレンド、グッズまで徹底紹介
1969年にアメリカで誕生し、世界中で愛され続けている子ども向け教育番組『セサミストリート』。50年以上の歴史を持ち、個性豊かなキャラクターたちも広く知られている。本記事でスポットを当てるのは、ゴミ箱の中に入っている姿が印象的なオスカー。シーズン1から『セサミストリート』に登場している歴史あるキャラクターだが、オスカーがどんな性格で何を好み、誰と仲が良いのかといった詳しいプロフィールは知らないという人も多いのでは？これを読めば、オスカーのことが丸わかり！オスカーがデザインされたグッズもたっぷり紹介しよう。
■ひねくれ者だけど実は優しい！憎めない性格のオスカー
ゴミ箱に入っている個性豊かなルックスで、一度見たら忘れられないインパクトを放つオスカー。誕生日は6月1日で、グラウチ夜間学校に通っている。そんな彼の性格をひと言で表すと、ひねくれ者。不満を言うことでハッピーになるものの、ハッピーになるとまた不満を言う。口癖は、「あっち行け！」「やれやれ」「ひどい一日を！」「ちぇっ」など。オスカーにとっては、不機嫌でいることが幸せなのだ。
オスカーは歌やダンス、虹など多くの人が好きなものが大嫌いで、幸せを受け入れること、誕生日のお祝いや楽しい出来事、ハグをすることなどが苦手。反対に、ガラクタや悪臭のするもの、騒音、雨の日など、みんなが嫌いものを好む。
そんな気難しい性格のオスカーだが、ペットのスライミーやフラッフィーのお世話を欠かさず行う、優しい一面も。また、オスカーが入っているゴミ箱の中はリサイクルできるものでいっぱい！オスカーを見習って、我々も地球に優しくありたいものだ。
さらにオスカーには、愛する人もいる。それは、親友でありガールフレンドでもあるグランジェッタ。オスカーとグランジェッタは、一緒に不満を言い合うのが大好き。また、オスカーには母親のミズ・グラウチ、曾祖母のヤッキー・ママなど家族もいる。
■大人も使いやすいオシャレなデザイン多数！オスカーのグッズ
ここからは、『セサミストリート』のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」で販売しているオスカーのグッズを一挙に紹介！
「コンパクトポーチ」(3190円)
オスカーの顔をモチーフにした、コンパクトポーチ。表面にはキリッとした表情のオスカーが、裏面にはオスカーの手書き風サインが刺繍で施されている。細部までかわいいポーチは、使い勝手も抜群。ダブルファスナーで中身が取り出しやすく、さらに内ポケットが付いているのもうれしいポイント。ごちゃごちゃしがちな小物も、きれいにまとめて収納できる。
「【UNISEX】フォトアートTシャツ」(5940円)
黒地にオスカーが大胆にプリントされた、人気のフォトアートTシャツ。BOXシルエットのシンプルなデザインで、大人でも着やすい。サイズはユニセックスでS、M、Lを展開。
「フェイスポーチ」(2970円)
もこもこなボア素材でオスカーの顔が表現された、インパクト抜群のフェイスポーチ。コスメやガジェット小物の収納にぴったりなサイズで、普段使いしやすい。また、内側にはポケットが付いており、細かいものを整理しやすいつくりになっている。
「セサミストリート スマホショルダー」(2750円)
ゴミ箱のふたをかぶったオスカーがデザインされた、スマホショルダー。スマホケースに本品をセットすると、オスカーがひょっこり顔を出しているように見え、「セサミストリートマーケット」のロゴチャームがアクセントを添える。長さを調整できるコードスライダー付き。
「パッカブルエコバッグ」(2090円)
オスカーの顔が散りばめられたエコバッグ。収納する部分には、オスカーがかわいがっているペットのミミズ・スライミーが描かれている。丸めて紐を絞ると簡単に収納することができ、使い勝手も抜群だ。地球に優しいオスカーを見習って、このエコバッグを持ち歩いてみては？
「ファーヘアクリップ」(2530円)
オスカーをモチーフにしたファー素材のヘアクリップ。オスカーの目と眉が大胆にデザインされたヘアクリップは、ファッションにインパクトと個性をプラスしてくれる。オスカー好きの友達に贈る、ちょっとしたプレゼントにもおすすめ！
「ぬいぐるみチャーム オスカー」(2970円)
大好きなオスカーといつも一緒にいたい！という願いを叶えてくれるのが、こちらのアイテム。ゴミ箱から顔を出し、片手を上げているオスカーがキュートなぬいぐるみチャームだ。柔らかくふわふわな素材でできており、手のひらに収まるサイズ感も魅力。バッグにつけて一緒におでかけを楽しもう。
「カラフルアートハンドタオル」(990円)
ゴミ箱の中からこちらを覗いているオスカーのイラストが、全面にあしらわれたインパクト抜群のハンドタオル。家の引き出しでもバッグの中でもすぐ目に入る、鮮やかな色合いも特徴だ。毎日使うものだからこそ、大好きなキャラクターのアイテムで気分を上げてみては？
「【ラッピング付き】フェイスポーチ＆ハンドタオルギフトセット」(3630円)
簡単に見栄えするプレゼントが完成する、ギフトセットも登場している。こちらはハンドタオルとフェイスポーチ、ギフト資材がセットになった、セルフラッピング商品。ハンドタオルには、「セサミストリートマーケット」オリジナルアートのオスカーが描かれている。ヴィンテージ風のデザインでカラーもおしゃれなので、大人も持ちやすい。今治で織られた上質な手触りも魅力だ。
一方のキャラクターフェイスポーチは、インパクトも遊び心も抜群。もこもこなボア素材でオスカーの顔が再現され、内側にはポケットが付いている。通常、単品で購入するよりもお得な価格設定になっているので、プレゼントを探している人はぜひチェックを！
「ぬいぐるみS オスカー」(4180円)
ゴミ箱から顔を出すオスカーが再現された、ファンにはたまらないぬいぐるみ。Sサイズなので飾る場所を選ばず、おでかけにも連れて行きやすい。さらに、自立するのも魅力のひとつ。いろいろな場所で“ぬい撮り”を楽しんで！
「【UNISEX】ワンポイント刺繍ソックス」(1760円)
モスグリーンの生地にオスカーのワンポイント刺繍が映える、ユニセックスソックス。シンプルなデザインなので、プレゼントに選んでも男女問わず喜ばれそう。伸縮性があるのでさまざまな足に快適にフィットする。
「カードホルダー オスカー」(2530円)
オスカーがほっぺをおさえているかのようなデザインのカードホルダー。ふわふわの素材が使用されており、まるでぬいぐるみのようなかわいらしさ！トレーディングカードやチェキなどを入れて、バッグにつけて持ち歩くことができる。また、リール付きなのでパスケースとして使う時にも便利。
「ぬいぐるみバッジ オスカー」(1320円)
ファッションのアクセントとして活躍する、ぬいぐるみバッジも登場している。ふわふわの生地でにっこり笑顔のオスカーが再現されており、バッグや洋服につければ目をひくこと間違いなし！セサミストリートのぬいぐるみにつけるのもおすすめだ。
「ボアトートバッグ」(4620円)
モスグリーンのボア生地に、オスカーの目と眉がデザインされたトートバッグは、シンプルかつインパクト抜群！もこもこした素材なので、特に秋冬ファッションと好相性だ。使い勝手もよく、内側には小物を入れるのに便利なポケットが。ほど良いサイズ感でありながら、マチがあるのもうれしいポイント。
「ダイカット歯ブラシスタンド」(1210円)
オスカーの顔をモチーフにしたフェイス型の歯ブラシスタンド。置いておくだけで、殺風景になりがちな洗面台が明るい雰囲気に様変わり！毎日の歯磨きに、楽しさを与えてくれるアイテムだ。また、歯ブラシをスッキリ収納するだけでなく、ペンスタンドとしてデスクで使うこともできる。
「ワンポイント刺繍ストライプハンカチ」(1650円)
モスグリーンにネイビーのストライプ、そして右下にはオスカーのワンピント刺繍。男女問わず持ちやすく、季節も問わない、シンプルさが魅力のハンカチだ。見た目だけでなく、素材にもこだわりがキラリ。サラッと肌触りが良く、ハリのある素材が使われている。上質感漂うハンカチは、プレゼントにもおすすめ！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and
design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
(C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.
