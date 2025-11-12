ミナトＨＤがカイ気配のまま急上昇、４～９月期営業５割増益達成で通期予想も上振れ期待膨らむ

ミナトホールディングス<6862.T>が大量の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配のまま一気に株価水準を切り上げている。産業機器向けメモリーモジュールの製造・販売を主力とするデジタルデバイス事業のほか、デジタル会議システム関連機器の販売、ＲＯＭ書き込みサービスなどのソリューション分野でも実績が高い。１１日取引終了後に発表した２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業利益が前年同期比５０％増の７億円と大幅な伸びを達成しており、これを材料視する買いを呼び込む格好となった。テレワークソリューション事業やＲＯＭ書き込みサービスなどが好調で、メモリーモジュールの製造・販売は利益面で前年同期を下回ったものの、メモリー価格の上昇が寄与して想定を上回った。同社の通期営業利益は８億５０００万円（前期比１１％増）を見込んでいるが、進捗率を考慮して大幅に上振れする公算が大きい。株価は４ケタ大台回復を目指す動きとなっており、２月１９日につけた年初来高値１０３４円も早晩視野に捉える可能性がある。



出所：MINKABU PRESS