光ビジネスフォーム<3948.T>は４日ぶりに反発している。１０日の取引終了後に２５年１２月期の期末配当予想を２０円から２５円へ引き上げ、年間配当予想を４５円（前期３８円）としたことが好感されている。



また、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算が、売上高５７億２５００万円（前年同期比２．３％減）、営業利益８８００万円（同４９．２％増）、純利益８５００万円（同６４．８％増）と大幅増益となり、通期計画に対する営業利益の進捗率が８８％となったことも好感されている。



「印刷関連」で適正価格での販売に取り組んだほか、「ＤＰＰ」（データプリントプロセシング）分野で戸籍法やマイナ保険証などの法令・制度改正の特需の取り込みに注力したことが奏功した。なお、通期業績予想は、売上高８０億円（前期比１．１％増）、営業利益１億円（同４４．０％減）、純利益９０００万円（同４４．２％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS