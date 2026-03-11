55億円はどこに消えたのか？〈前略森功殿私はセキスイ地面師事件で主犯格にされたカミンスカスです。森さんはこの事件に関してかなり詳しい人だと思います。事件になって直（すぐ）に″地面師″を出版されました〉そんな書き出しの手紙がノンフィクション作家の森功氏宛てに届いたのは、’24年４月のことだった。送り主は日本屈指のハウスメーカーから55億円を騙し取り、大ヒットドラマのモデルにもなったあの″地面師たち″の一