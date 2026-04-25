【新華社成都4月25日】中国は惑星探査プロジェクト「天問3号」ミッションで2028年ごろに探査機を打ち上げ、31年ごろに火星からサンプルを持ち帰ることを計画している。11回目となる「中国宇宙の日」（4月24日）のイベントで国家航天局が明らかにした。