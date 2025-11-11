ミマキエンジが後場急落、製品の競争激化などで今期は一転営業減益の見通し ミマキエンジが後場急落、製品の競争激化などで今期は一転営業減益の見通し

ミマキエンジニアリング<6638.T>は後場に急落している。１１日午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を前回予想の８８６億円から８２５億円（前期比１．７％減）、営業利益予想を９２億円から８５億円（同６．７％減）、最終利益予想を５９億円から５５億円（同１０．７％減）に引き下げた。営業利益は増益予想から一転して減益を見込んでおり、嫌気した売りがかさんでいる。ＴＡ（テキスタイル・アパレル）市場向けにおけるＤＴＦ（ダイレクト・トゥ・フィルム）モデルの競争激化や新製品の上市について来期への期ずれが発生する見通しになったことを織り込んだ。なお、前提となる想定為替レートを見直しており、１０月以降は１ドル＝１４４円（期首の想定は１３５円）とした。



９月中間期は売上高が３９３億７９００万円（前年同期比３．８％減）、営業利益が３９億９０００万円（同１５．１％減）、最終利益が２７億５３００万円（同１５．３％減）だった。ＩＰ（インダストリアルプロダクツ）市場向けにおいて新製品の端境期に当たるプリンター本体で小型ＦＢ（フラットベッド）モデルが落ち込んだほか、ＴＡ市場のＤＴＦモデルが競争激化に伴い大幅な減収となった。



出所：MINKABU PRESS