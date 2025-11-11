＜動意株・１１日＞（前引け）＝ブラザー、エスケーエレ、アイスタイル ＜動意株・１１日＞（前引け）＝ブラザー、エスケーエレ、アイスタイル

ブラザー工業<6448.T>＝もみ合い上放れる。ここ２６００円台でのもみ合いが続いていたが、目先は５日移動平均線を足場に上放れる動きを明示している。１０日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の５５０億円から６３０億円（前期比１５％増）に大幅増額した。これに伴い同利益は４期ぶりの過去最高益更新となる見通しだ。トップラインが会社側の想定を上回って好調に推移するなか、外国為替市場での円安進行によるメリットが生じていることが背景。同日に、独工業用ミシン開発・販売会社のコンラート・ブッシュから自動車部品向け事業を譲受することも開示しており、業容拡大に向けた期待も株高を後押ししている。



エスケーエレクトロニクス<6677.T>＝大幅高で年初来高値更新。同社は１０日取引終了後、２６年９月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１９．４％増の４６億円としていることや、期末一括配当計画を前期比２２円増配の１５２円としていることが好感されているようだ。売上高は同４．５％増の３０５億円を見込む。有機ＥＬパネル用フォトマスクは、パネルメーカーから高精度・高精細な技術への期待が更に高まり、新たな第８世代有機ＥＬパネル工場向け需要が増加するとみている。



アイスタイル<3660.T>＝マド開け急伸、底値離脱の動き。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高１８４億４２００万円（前年同期比２２．６％増）、営業利益１０億３９００万円（同３６．４％増）と大幅営業増益となった。化粧品ＥＣサイト「＠ｃｏｓｍｅ ＳＨＯＰＰＩＮＧ」や化粧品専門店「＠ｃｏｓｍｅ ＳＴＯＲＥ」などを展開するリテール事業で、名古屋新店を含む旗艦店やＥＣの伸長により増収・増益を継続したことに加えて、美容総合サイト「＠ｃｏｓｍｅ」を基盤に化粧品ブランド向けの広告ソリューションを手掛けるマーケティング支援事業がリテール事業とのシナジーで更に成長したことが牽引。香港旗艦店「＠ｃｏｓｍｅ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」のオープン前費用があったものの、これを吸収して大幅増益となった。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高８３０億円（前期比２０．７％増）、営業利益３８億円（同２０．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS