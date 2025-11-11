シャオミ、21日からブラックフライデー開催 「Xiaomi 15 Ultra」20％割引など
シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi ブラックフライデー 2025」を開催する。期間は11月21日～12月1日。スマートフォンやウェアラブル製品などが最大51％割引となる。
主な対象製品として、ライカカメラ共同開発のクアッドカメラシステムを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」16GB＋1TBモデルが、20％割引の15万9840円、「Xiaomi 15」12GB＋512GBモデルが、30％割引の9万6699円となる。
そのほか、タブレット「Xiaomi Pad 7 Pro」8GB＋128GBモデルが19％割引の5万4800円、スマートウォッチ「REDMI Watch 4」が34％割引の7980円、モバイルバッテリー「Xiaomi Magnetic Power Bank 6000」が51％割引の2680円となる。
対象チャネルは、シャオミ公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、TikTok Shopのほか、15日開店の「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」を含む直営店。主な対象製品（割引） ジャンル 製品名 通常価格 セール価格 割引率 スマートフォン Xiaomi 15 Ultra（16GB＋1TB） 19万9800円 15万9840円 20％ Xiaomi 15（12GB＋512GB） 13万8000円 9万6600円 30％ POCO F7 Ultra（12GB＋256GB） 9万9980円 7万5980円 24％ POCO F7 Pro（12GB＋256GB） 6万9980円 5万9980円 14％ POCO F7（12GB＋256GB） 5万4980円 4万5980円 16％ POCO X7 Pro（8GB＋256GB） 4万9980円 3万7980円 24％ POCO M7 Pro 5G（8GB＋256GB） 2万9980円 2万4980円 17％ タブレット Xiaomi Pad 7 Pro（8GB＋128GB） 6万7980円 5万4800円 19％ Xiaomi Pad 7（8GB＋128GB） 5万4980円 4万4980円 18％ REDMI Pad 2（4GB＋128GB） 2万7980円 2万4980円 11％ REDMI Pad 2 Pro（6GB＋128GB） 3万9980円 3万5980円 10％ ウェアラブル Xiaomi Watch S4 1万9980円 1万6980円 15％ Xiaomi Smart Band 9 Pro 9580円 7980円 17％ REDMI Watch 4 1万1980円 7980円 34％ REDMI Watch 5 1万4980円 1万2280円 18％ Xiaomi Buds 5 Pro 2万5800円 2万2480円 13％ テレビ・ホームシアター Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 9万9800円 7万9800円 20％ Xiaomi TV A Pro 43 2026 3万9800円 3万2800円 18％ Xiaomi TV A 65 2026 6万9800円 6万800円 13％ Xiaomi 4K モニター A27Ui 3万9800円 2万9800円 25％ Xiaomi 2K モニター A27Qi 1万8980円 1万5980円 16％ Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 3万9980円 3万3980円 15％ Xiaomi サウンドパーティ 1万1980円 8980円 26％ モバイルバッテリー Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 1万2980円 9680円 25％ Xiaomi 165W Power Bank 10000 5580円 3980円 29％ Xiaomi Magnetic Power Bank 6000 5480円 2680円 51％ Xiaomi Power Bank 22.5W 10000 1980円 1280円 36％ スマート家電 Xiaomi ロボット掃除機 X20+ 5万9800円 5万3800円 11％ Xiaomi ロボット掃除機 X20 Max 7万4800円 6万6800円 11％ Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact 9980円 7480円 25％ Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro（1ユニット） 1万800円 9180円 15％ Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro（2ユニット） 1万9800円 1万6800円 15％ Xiaomi スマートカメラ C701 7980円 6980円 13％ Xiaomi スマートカメラ C500 Dual 8980円 7480円 17％ 主な対象製品（特典） ジャンル 製品名 通常価格 内容 スマートフォン Xiaomi 15T Pro 全モデル 10万9800円～ REDMI Buds 5 Proをプレゼント Xiaomi 15T 全モデル 6万4800円～ Xiaomi 165W Power Bank 10000（Integrated Cable）をプレゼント タブレット Xiaomi Pad Mini 全モデル 7万4980円～ Xiaomi Pad Mini Cover、Xiaomi Pad Miniスクリーンプロテクターをプレゼント REDMI Pad 2 Pro Matte Glass 4万9980円 REDMI Pad 2 Pro Coverをプレゼント