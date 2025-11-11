アイスタイル<3660.T>が３連騰している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高１８４億４２００万円（前年同期比２２．６％増）、営業利益１０億３９００万円（同３６．４％増）、純利益６億４８００万円（同７．６％増）と大幅営業増益となったことが好感されている。



化粧品ＥＣサイト「＠ｃｏｓｍｅ ＳＨＯＰＰＩＮＧ」や化粧品専門店「＠ｃｏｓｍｅ ＳＴＯＲＥ」などを展開するリテール事業で、名古屋新店を含む旗艦店やＥＣの伸長により増収・増益を継続したことに加えて、美容総合サイト「＠ｃｏｓｍｅ」を基盤に化粧品ブランド向けの広告ソリューションを手掛けるマーケティング支援事業がリテール事業とのシナジーで更に成長したことが牽引。香港旗艦店「＠ｃｏｓｍｅ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」のオープン前費用があったものの、これを吸収して大幅増益となった。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高８３０億円（前期比２０．７％増）、営業利益３８億円（同２０．１％増）、純利益２６億５０００万円（同１３．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS