１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１５銭前後と前週末と比べて７０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円１５銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安だった。



米連邦議会上院の与野党議員らは９日、失効した予算を再開するつなぎ予算案で合意し、近く上院で予算案が可決される見通しとなった。米国で続く政府機関の一部閉鎖が近く解除されるとの見方が広がり、投資家心理が改善したことからドル円相場は日本時間午後８時ごろに１５４円２５銭まで上伸する場面があった。ただ、１０日に実施された米３年債入札が堅調な結果となったことを背景に、米長期金利が上昇幅を縮小したことがドルの重荷となり、ニューヨーク市場では一時１５３円９０銭近辺まで伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５５７ドル前後と前週末に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS