フォスターが２６年３月期業績予想を上方修正

フォスター電機<6794.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を６５億円から７０億円（前期比３．０％増）へ、純利益を４０億円から４２億円（同７．６％増）へ上方修正して一転営業増益予想にするとともに、あわせて期末配当予想を３５円から４０円へ引き上げ年間配当予想を７５円（前期６０円）とした。



売上高は１３５０億円（同１．９％減）の従来見通しを据え置いたものの、車載ビジネスにおいて、利益率の高いスピーカー販売が好調なことに加えて、以前から取り組んできた構造改革の効果が表れたことが寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６６６億５４００万円（前年同期比０．１％増）、営業利益４３億２７００万円（同１９．５％増）、純利益２６億２０００万円（同１０．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS