11月3日、フリーアナウンサーで女優の田中みな実の姉がXを更新。

《当団きってのブルオタが集結してる（多分） フルートパート、お揃いでブルックナーのクリアファイル買ってしまう 入れ込みぶりです。次の土曜日文京シビックでお待ちしてます！》

とポスト。演奏会への来場を促す文面とともに、楽器・フルートを自身の膝に置き、作曲家アントン・ブルックナーのクリアファイルを手にカメラに向かって笑顔を浮かべている写真をアップしている。

「アマチュアオーケストラ『プロースト交響楽団』でフルートを担当している田中はる奈さんは、フリーアナウンサーで女優の田中みな実さんの実姉。はる奈さんは2023年12月3日のXで、演奏会後にみな実さんと撮った2ショット写真をアップし、“そっくり” と話題になりました。

Xのプロフィール欄によると2児の母で、社会貢献を目指す金融関連会社に勤めながら、個人でも社会活動に従事するなど、はる奈さんは活躍の幅がとても広い。所属しているプロースト交響楽団は首都圏の大学オーケストラ出身者などを中心に構成、年に2回、定期演奏会を開催しているそうです」（芸能記者）

田中は姉のはる奈さんについて、2015年放送『人生が変わる1分間の深イイ話』（日本テレビ系）で東大卒であること、2019年放送『グータンヌーボ2』（カンテレ・フジテレビ系）では「すごく頭がよくて天才肌。努力しても絶対に追いつけない」などと語っている。

「姉妹の仲はよく、田中さんが2019年に初の写真集『Sincerely yours…』を発売した際は『妹のサインも入れますので、ぜひ買ってください』と周囲に宣伝していたという話もあります」（芸能記者）

本誌『Smart FLASH』でも、2023年12月、多忙ななか田中が姉の演奏会で曲の解説を読み上げるために駆けつけた様子を報じている。「サインしますよー！」と声をかけて、ファンに満面の笑みで “神対応” をしていた。

出演中の連続ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）では主人公の “ママ友” を演じ、視聴者からも好評な田中みな実。今回の好演は、仲よしの姉からのアドバイスもあるのかも。