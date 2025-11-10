上村工が後場に買われ新高値、通期営業益は一転過去最高を計画 上村工が後場に買われ新高値、通期営業益は一転過去最高を計画

上村工業<4966.T>が後場に買われ上場来高値を更新した。１０日午後０時３０分ごろ、２６年３月期第２四半期（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の８２６億３０００万円から８６０億円（前期比２．６％増）、営業利益予想を１５０億１０００万円から１９７億円（同４．６％増）とした。営業益は減益予想から一転して過去最高益の連続更新を見込む。同時に期末一括配当を５０円増額の２８０円（前期は２８０円）に引き上げた。業況と株主還元姿勢を評価した買いが流入している。



引き続き主力のウェハー用及びパッケージ基板用めっき薬品の販売が堅調に推移すると見込む。９月中間期は従来予想から上振れして着地。売上高が４１７億１００万円（前年同期比２．３％増）、営業利益が９５億７５００万円（同４．９％増）だった。生成ＡＩ用サーバー向けを中心とする需要、車載用パワーデバイスや先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）関連の需要が好調だった。



出所：MINKABU PRESS