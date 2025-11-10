後席ロールサンシェードを全グレードに標準装備

ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルート・EXブラックエディション｜Honda Odyssey e:HEV Absolute・EX Black Edition

オデッセイは、ホンダ独自の超低床プラットフォームによる3列のゆとりある空間と風格のあるスタイリング、2モーターハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」による優れた燃費性能、そして上質で力強い走行性などで好評を博している。

今回の一部改良では、多くの要望に応えて、2列目大型ロールサンシェードを全グレードに標準装備した。

さらに、日本初投入となるボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」をe:HEVアブソルート・EXブラックエディションに追加設定するとともに、各タイプのカラーラインナップは下記のとおり一部変更された。

なお、今回の一部改良によりオデッセイの全3グレードでは、前回のマイナーチェンジモデル（2023年12月発売）から一律で28万6000円の値上げとなっている。

e:HEVアブソルート

・プラチナホワイト・パール※1

・クリスタルブラック・パールⅡ

e:HEVアブソルート・EX

・プレミアムヴィーナスブラック・パール※1

・メテオロイドグレー・メタリック※1

・プラチナホワイト・パール※1

・クリスタルブラック・パールⅡ

e:HEVアブソルート・EXブラックエディション

・ダイヤモンドダスト・パール※2

・プレミアムヴィーナスブラック・パール※1

・メテオロイドグレー・メタリック※1

・プラチナホワイト・パール※1

・クリスタルブラック・パールⅡ

※1：税込4万4000円高の有償

※2：税込6万6000円高の有償

ホンダ「オデッセイ」モデルラインナップ

・e:HEVアブソルート：508万6400円［480万400円］

・e:HEVアブソルート・EX：528万6600円［500万600円］

・e:HEVアブソルート・EXブラックエディション：545万500円［516万4500円］

※価格は消費税込み。［ ］は2023年12月発売モデルの価格

SPECIFICATIONS

ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルート・EXブラックエディション｜Honda Odyssey e:HEV Absolute・EX Black Edition

ボディサイズ：全長4860×全幅1820×全高1695mm

ホイールベース：2900mm

最低地上高：145mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：7人

車両重量：1950kg

総排気量：1993cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：107kW（145ps）/6200rpm

最大トルク：175Nm（17.8kgf-m）/3500rpm

モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm

モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：19.6km/L