ホンダ「オデッセイ」が全グレードで28万円値上げ！ 一部改良ではロールサンシェード標準装備と日本初投入カラー追加【新車ニュース】
後席ロールサンシェードを全グレードに標準装備
ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルート・EXブラックエディション｜Honda Odyssey e:HEV Absolute・EX Black Edition
オデッセイは、ホンダ独自の超低床プラットフォームによる3列のゆとりある空間と風格のあるスタイリング、2モーターハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」による優れた燃費性能、そして上質で力強い走行性などで好評を博している。
今回の一部改良では、多くの要望に応えて、2列目大型ロールサンシェードを全グレードに標準装備した。
さらに、日本初投入となるボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」をe:HEVアブソルート・EXブラックエディションに追加設定するとともに、各タイプのカラーラインナップは下記のとおり一部変更された。
なお、今回の一部改良によりオデッセイの全3グレードでは、前回のマイナーチェンジモデル（2023年12月発売）から一律で28万6000円の値上げとなっている。
e:HEVアブソルート
・プラチナホワイト・パール※1
・クリスタルブラック・パールⅡ
e:HEVアブソルート・EX
・プレミアムヴィーナスブラック・パール※1
・メテオロイドグレー・メタリック※1
・プラチナホワイト・パール※1
・クリスタルブラック・パールⅡ
e:HEVアブソルート・EXブラックエディション
・ダイヤモンドダスト・パール※2
・プレミアムヴィーナスブラック・パール※1
・メテオロイドグレー・メタリック※1
・プラチナホワイト・パール※1
・クリスタルブラック・パールⅡ
※1：税込4万4000円高の有償
※2：税込6万6000円高の有償
ホンダ「オデッセイ」モデルラインナップ
・e:HEVアブソルート：508万6400円［480万400円］
・e:HEVアブソルート・EX：528万6600円［500万600円］
・e:HEVアブソルート・EXブラックエディション：545万500円［516万4500円］
※価格は消費税込み。［ ］は2023年12月発売モデルの価格
SPECIFICATIONS
ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルート・EXブラックエディション｜Honda Odyssey e:HEV Absolute・EX Black Edition
ボディサイズ：全長4860×全幅1820×全高1695mm
ホイールベース：2900mm
最低地上高：145mm
最小回転半径：5.4m
乗車定員：7人
車両重量：1950kg
総排気量：1993cc
エンジン：直列4気筒
最高出力：107kW（145ps）/6200rpm
最大トルク：175Nm（17.8kgf-m）/3500rpm
モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm
モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm
トランスミッション：電気式無段変速機
駆動方式：FF
WLTCモード燃費：19.6km/L