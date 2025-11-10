球団スタッフのジョーさんが公開

米大リーグ・ドジャースは2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を成し遂げた。1日（日本時間2日）に迎えた歓喜の瞬間の裏側を、球団スタッフが公開。大谷翔平投手との2ショットの他、様々な貴重写真をSNSに投稿した。米ファンからは「昇給したほうがいい」「あなたより優れた人はいない」などと称賛が集まった。

歓喜のシャンパンファイトで、笑顔の大谷と肩を組んだ女性。球団のソーシャルメディアディレクターのスー・ジョーさんだ。シャンパンで濡れないよう、手にしていた商売道具のカメラにはビニールがかけられている。大谷の気さくな様子もうかがえる1枚だ。

他にもWS優勝トロフィーを手にしたり、山本由伸や佐々木朗希ら仲間たちと嬉しそうに写った数々の思い出写真を投稿したジョーさん。「連覇、そして3度の優勝なんて信じられない。第6戦や7戦のことがまだ理解できてない。この旅の一部になれたことに心から感謝しているわ。いつも忍耐強く一緒にいてくれて、私たちをあなたの世界へ招きいれてくれた最高の仲間たち、コーチ、そしてスタッフのみんなに感謝するわ」と投稿した。

日本時間9日の投稿。米ファンからは、ジョーさんを称える声が集まった。

「素敵な写真ね」

「最高」

「スー、あなたの仕事はまさに世界一ね！ 頑張ってくれてありがとう！」

「スー、あなたは本物のクイーンよ」

「ドジャースはスポーツ界で最高のソーシャルチームを持ってる」

「まさに私のアイドル。あなたは史上最高に値する!!」

「ソーシャルチーム全体が昇給したほうがいい。みんなが一生懸命働いているんだから!!」

「あなたより優れた人はいないわ」

2年連続のワールドシリーズ制覇を成し遂げたドジャース。裏方の仕事ぶりも光った。



