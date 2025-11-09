「フェイラー」2026年福袋の予約は10日開始！華やかなデザインは新年にぴったり。

ドイツの人気ブランド「フェイラー」は、2025年11月10日から、「FEILER HAPPY PACK 2026(フェイラー2026年福袋)」の予約を開始します。

オンラインショップ限定の福袋は2種類

11月10日から「FEILER HAPPY PACK 2026(フェイラー2026年福袋)」の予約が始まります。実店舗では2種類、公式オンラインショップではさらに2種類の限定セットを用意。いずれも数量限定・なくなり次第終了です。

・「プロ―スト！」3点セット

セット内容は、ハンカチ（約25×25cm／ブラック×ブラック）、ショルダーバッグ（約18×25×7cm）、ポーチ（約7×11.5×3cm）の3点。

価格は1万6500円。

・「フロランスミュゲ」3点セット

セット内容は、ハンカチ（約25×25cm／ペールグリーン×ホワイト）、バッグ（約18×28×10cm）、マルチケース（約20.5×12×2cm）の3点。

価格は2万2000円。

上記2種は、実店舗とフェイラー公式オンラインショップの両方で予約できます。

以下の2種は、フェイラー公式オンラインショップ限定です。実店舗での販売はありません。

・「プレイフルピクシー」3点セット

セット内容は、ハンカチ（約25×25cm／ネイビー×ピンク）、バッグ（約15×16×8cm）、ポーチ（約8×15×3cm）の3点。

価格は1万6500円。

・「プレイフルピクシー」3点セットセット内容は、ハンカチ（約25×25cm／ネイビー×ピンク）、バッグ（約22×22×10cm）、ティッシュポーチ（約9.5×13.5cm）の3点。

価格は1万6500円。

いずれの福袋も外袋が付きます。

予約・販売店舗は、フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、フェイラー東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップです。

ラブラリー バイ フェイラーショップ、ファクトリーアウトレットショップでの取り扱いはありません。

全国フェイラーショップの実店舗は、11月10日各店開店時間から各店年内最終営業日まで。来店・電話で予約可能です。

商品引換期間は、各店26年初売りから1月9日まで。初売り日は店舗によって異なります。

予約した商品は26年1月9日各店閉店時間までに引き取りがなかった場合、自動キャンセルになります。

フェイラー公式オンラインショップは、11月10日12時から12月9日16時59分まで予約可能です。商品は、12月23日から順次発送されます。到着時間は指定できますが、到着日の指定はできません。

福袋は通常商品や抽選商品・予約商品との同時注文、同梱およびノベルティ・クーポンなどのキャンペーンは利用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部