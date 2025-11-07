ヴァン クリーフ＆アーペル「マジック アルハンブラ」新作　3wayで楽しめるロングネックレスなど

「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、アルハンブラコレクションの新作を発売した。

【画像をもっと見る】

新作のベースとなる「マジック アルハンブラ」は、メゾンを象徴する幸運のシンボルを、存在感のあるスタイルで再解釈し、2006年に誕生。異なるサイズのモチーフをアシンメトリーに配置することで、作品に動きとダイナミズムを落とし込んだ。

「マジック アルハンブラ トランスフォーマブル ロングネックレス」は、異なるサイズのモチーフの配列を追求。チェーン部分の長さは、身につけた時に全体のバランスが調和するように吟味されている。また、メゾンの“形を変えるジュエリー”の伝統を反映し、取り外しできるパーツを組み込むことで、ショートネックレスやブレスレットに変形できる仕組みを初めて取り入れた。中央のモチーフの連結部分は、その重みによって胸元に落ち着くような優美なラインを描きながら、形を変えるためのクラスプは首の後ろに隠れるように配列するなど、細部に至るまでクラフトマンシップが光る。

2つのパターンを用意し、一方は、ロジウムコーティングを施したギヨシェ18Kホワイトゴールドを基調に、淡いブルーを宿したカルセドニーと、ホワイト マザーオブパールの光沢が美しく共鳴（603万2400円）。もう一つは、優美なギヨシェ18Kローズゴールドに、ホワイト マザーオブパール、グレー マザーオブパールの虹色の光沢が調和する（563万6400円）。

「ヴィンテージ アルハンブラ リバーシブルリング」からも、2タイプの新たな素材とカラーが登場。ローズゴールドをベースに、光沢の美しさとシルバーグレーの深い色調が目を引くグレー マザーオブパールのモデル（102万9600円）と、ホワイトゴールドがカルセドニーの波打つように変化する色調と融合するモデル（109万5600円）を揃える。いずれも、中央のモチーフを回転させると、ダイヤモンド1石をセットしたデザインとして着用が可能。クローズドセッティングによるダイヤモンドの高さは、宝石の輝きを保ちながら、身に着けたときに肌にあたらないよう計算されている。

加えて、「スウィート アルハンブラ ウォッチ」も新作を展開。ギヨシェ ホワイトゴールド、カルセドニー、ダイヤモンドがエレガントに調和する（608万5200円）。