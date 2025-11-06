この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された動画『なぜ今、“競合とコラボする企業”ほど伸びているのか？成功する企業だけが実践している「コラボマーケティング戦略」』にて、りゅう先生が「多くの中小企業はライバル＝敵と考えすぎている」と問題提起。動画では、「あえてライバルとコラボレーションすることで新しい価値が生まれる。ライバルすら資産に変えてしまうんです！」と、従来の常識を打ち破るコラボ戦略を熱く解説した。



りゅう先生は、「競合相手ばかり意識しすぎることで、値下げ競争や顧客の取り合いに陥り、最終的には利益が削られて業界全体が疲弊する」と警鐘。「ライバルと協力し合い、お互いの強みを合体させれば、新市場を生み出すことができる」と語り、具体例として『パン屋とケーキ屋がコラボして新しいスイーツボックスを開発』や『ラーメン屋とパン屋でラーメンバーガー』など、“異業種コラボ”で新たな顧客層を獲得している事例を挙げた。



コラボを避ける大きな理由については、「お客様を奪われる、ノウハウを盗まれるという恐れが根強い」としつつも、「実はお客様は自由気ままに動くもの。囲い込み幻想は捨て、常に選ばれるブランドになる努力こそ本質」と独自の視点を披露。「昼は愛してると言ってたお客様が、夜には他のサービスを使うのが現実。だから市場の“奪い合い”にこだわるより、コラボによる新価値創出を狙うべき」と呼びかけた。



コラボのメリットについて、りゅう先生は「新規顧客層に一気にリーチできたり、自社では対応できない顧客も資産化できる。商品開発コストやリスク分散、さらには“市場のパイそのものを広げられる”」などを挙げ、「新しい市場を作って広げることで、みんなハッピーになる」と強調。SNS時代のコラボについても、「DM一本でコラボがスタートできる気軽さや、ライブ配信、共同キャンペーンの拡散力も見逃せない」とし、現代ならではの利点を紹介した。



コラボ成功のポイントについては、「コラボする企業との“規模感・棲み分け・補完関係”が鍵。品質やブランドも十分見極めて組むべし」とアドバイス。さらに「コラボは売上・認知拡大・新市場開拓のいずれをゴールにするかで企画を設計。特に“意外性・社会性・映え”の3要素を揃えればバズの種になる」と実践的ノウハウも惜しみなく伝授した。



りゅう先生は「固定観念に縛られずコラボレーションを実践すれば、あなたのビジネスも大きく伸びる可能性がある」と力強く動画を締めくくった。