離婚後に元夫の許可を得ないまま体外受精で妊娠した韓国女優、娘を出産し公開「一生幸せにしてあげたい」

離婚後に元夫の同意を得ずに妊娠した女優イ・シヨンが、娘を出産したことを明らかにした。

【写真】離婚後に妊娠したイ・シヨン、元夫の反応は？

イ・シヨンは11月5日、自身のSNSに「神様が私にくださった贈り物だと思い、ジョンユン（第一子の息子）とシッシギ（今回生まれた娘）を一生幸せにしてあげたい」とし、「ウォン・ヘソン教授、本当にありがとうございます。この感謝の気持ちを忘れずに生きていきます」と喜びの思いを綴った。

公開された写真には、マスク姿で病院服を着たイ・シヨンが、生まれたばかりの娘を抱いている姿が収められている。

（写真＝イ・シヨンInstagram）イ・シヨンと生まれたばかりの娘

イ・シヨンは7月にSNSを通じて妊娠の事実を明らかにした。「現在、妊娠中だ。先にお伝えする理由は、今後起こりうる誤解や憶測を事前に防ぐことが、より良い方法だと思ったから」と切り出した。

続けて「結婚生活の中で体外受精によって第2子を準備していた。実際には移植を受けないまま胚を凍結していたが、凍結保存期間が迫るなか、移植を受けることを自ら決断した」と説明し、「相手は同意しなかったが、この決断の重みは私自身がすべて背負うつもりだ」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）イ・シヨン

イ・シヨンは2017年に外食事業家と結婚し、2018年に第1子である息子ジョンユンを出産した。しかし今年3月に離婚を発表し、その4カ月後の7月に第2子妊娠の知らせを伝えていた。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home−俺と世界の絶望−』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけるも、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかにした。