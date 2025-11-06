アヤックスvsガラタサライ スタメン発表
[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](アムステルダム・アレナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 キアン・フィツジム
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ヨン ハイティンハ
[ガラタサライ]
先発
GK 1 U. Çakır
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 42 A. Bardakcı
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 7 ロランド・サライ
MF 8 Gabriel Sara
MF 10 レロイ・サネ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 B. Şen
GK 19 G. Güvenç
DF 3 M. Baltacı
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
DF 91 A. Ünyay
MF 18 B. Kutlu
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 21 A. Kutucu
FW 30 ユスフ・デミル
FW 53 B. Yılmaz
監督
オカン ブルク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります