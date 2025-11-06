[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](アムステルダム・アレナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 28 キアン・フィツジム

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ヨン ハイティンハ

[ガラタサライ]

先発

GK 1 U. Çakır

DF 4 イスマイル・ヤコブス

DF 6 ダビンソン・サンチェス

DF 42 A. Bardakcı

DF 90 ウィルフリード・シンゴ

MF 7 ロランド・サライ

MF 8 Gabriel Sara

MF 10 レロイ・サネ

MF 34 ルーカス・トレイラ

MF 99 マリオ・レミナ

FW 45 ビクター・オシメン

控え

GK 12 B. Şen

GK 19 G. Güvenç

DF 3 M. Baltacı

DF 17 E. Elmalı

DF 23 カーン・アイハン

DF 91 A. Ünyay

MF 18 B. Kutlu

FW 9 マウロ・イカルディ

FW 21 A. Kutucu

FW 30 ユスフ・デミル

FW 53 B. Yılmaz

監督

オカン ブルク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります