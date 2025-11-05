旅が始まって3日間、ずっとゆうかに想いを寄せ続けていたゼブン。最終日は得意のラップでゆうかへ真っすぐな気持ちを告白。「めっちゃ好き」とストレートに伝える姿に、スタジオからも「いいやつだなあ」と称賛の声が上がった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。3日はチュンチョン編第5話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

2日目の最後は、宿泊先でBBQ。初日からゆうかを一途に追い続けていたものの、2日目のグループ行動で離ればなれとなり、焦りを見せていたゼブンが、真っ先にゆうかを隣の席に誘った。

「今日全然一緒にいられなかったじゃん。めっちゃ絶望してて」と素直に寂しさを伝えるゼブンは、赤いトップスに黒いミニスカートというゆうかの私服姿に、「私服めっちゃかわいいよね」と直球で褒める。ゆうかが「そう、赤色です」と応じると、ゼブンはすかさず「ポニーテールもめっちゃかわいい！超似合ってる」「めっちゃ好き、本当に」と連発。

手で顔を覆い照れるゆうかに、ゼブンは「あんま言い慣れてなくて緊張してるけど、言ってかんとやっぱ後悔してしまうから」と語り、ゆうかも「後悔は良くないもんね、嬉しいです」と応えた。

「ラップで思い伝えたい」真剣な思いをビートにのせて

そして最終日の午前、告白前最後の時間は、男子メンバーからのアピールタイム。渓流沿いのベンチに横並びに座ると、旅についてゼブンが「めっちゃ楽しかった、本当に超幸せって感じ」と切り出すと、「話す時とか俺、結構緊張してたやん。でも（ゆうかが）めっちゃ目見て話してくれるしさ」「めっちゃ笑顔かわいいから、関西弁も超可愛くて、緊張してたけど結構素出して話せた」などとゆうかにベタ惚れであることをアピール。

続けてゼブンは、「ラップで思い伝えたらおもろいなと思って、ちょっとだけ考えてきた！」と言うと、3日間の2人の思い出や、ゆうかへの想いをラップにのせて披露した。それを聞いたゆうかは、「すごい！3日間の思い出がラップになっとってすごい」と感動した様子を見せ、スタジオも拍手喝采。

ゼブンから、溢れる想いを届けられたゆうかが「いい人だなって思います。優しいよね」と言うと、ゼブンは「好きな人にはめっちゃ優しくする」「1日目からずっとゆうかちゃんのこと大好き」と真っ直ぐな想いを伝えた。

真剣に想いを伝えたゼブンだったが、ゆうかは「すごい気持ちは嬉しいんよ」としたうえで、「自分は他に気になる人がいるなって思ったから、この後の告白にはゼブンくんのところに行けないです」と静かに伝えた。

ゼブンは少し間をおいて「うん、わかった」と頷き、「本当は心から応援できるかって言われたら難しいけど、でもゆうかちゃんが幸せになるのが自分の中でいちばんだから。めっちゃ応援してます」「頑張ってきてください、後悔ないように！」と、想いを込めて送り出した。

