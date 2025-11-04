大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が４日、福岡市内に宿舎を構える高砂部屋に出稽古し、元大関で十両・朝乃山（高砂）らを相手に計１６番相撲を取った。

高砂部屋は叔父で元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏も所属した部屋。同部屋への出稽古は小結だった２２年の夏場所前以来、約３年ぶりだったという。三番稽古（同じ相手と相撲を取る）では始めに朝乃山を指名。互いに右四つ得意の相四つも、下投げで元大関を転がすなど１０番取って８勝２敗だった。場所前は初の出稽古となったが、「朝乃山さんと（稽古をするのは）２年前の春巡業以来。相変わらず体が柔らかい、いい稽古ができた。立ち合いもいい感じで当たれている」と振り返った。

その後は先場所十両優勝で、同じ飛行機でモンゴルから来日した間柄の朝白龍（高砂）と６番取って５勝１敗。さらにぶつかり稽古では胸を出し、「懐かしいな、早く上がってこないとな」と声を掛けた。稽古後には２人で談笑するなど、リラックスした様子も見せた。

１年の納めとなる九州場所へ向けては「（この１年は）休場が２回あって、横綱としてとても勉強になった１年だと思う。まだ横綱としての優勝がないので、もちろん優勝を目指して頑張りたい」と意気込んだ。