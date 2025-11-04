長友佑都の妻・平愛梨さん、息子の運動会で感激 「7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました」

日本代表として歴代2位となる通算144試合に出場してきた長友佑都。

今年9月で39歳になった大ベテランは、2024年に代表に呼び戻されると、それ以降も招集され続けている。

現在はFC東京でプレーする長友は、2017年にタレントの平愛梨さんと結婚すると、4人の男の子の父親にもなった。

そうしたなか、平さんは、子供たちの運動会で感激したエピソードをSNSに投稿していた。

運動会は年に一度のイベントということもあり、2時間ほどかけて、お弁当を手作りしたそう。

子供と保護者によるドッジボール対決も催され、「バンビーノ（7歳の長男）が仲良くしてるお友達のパパが盛り上げてくれて参加した。みんな大笑いの楽しい対決」だったとのこと。

そして、「閉会式では全ての種目で光った生徒を数名発表」があり、6歳の次男が銀メダル、7歳の長男が総合1位でMVPを獲得したとか！

平さんは、「全生徒と保護者方々が見てる中でひとり前に立って金メダル頂いたバンビーノはなんとも言えない恥ずかしそうな顔を浮かべどこか緊張しているように見える！この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と！7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました（涙の絵文字）ジーン。このような行事で先生やお友達との仲の良さを知ることができたり保護者の方と交流もつことができて嬉しくてホッとする」とも綴っていた。

運動会で表彰された長男は涙しそうになっていたそうで、それを聞いた平さんも母として込み上げるものがあったようだ。そのうえで、運動会を通じた交流にも思いを寄せていた。