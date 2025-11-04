厚底なのに軽やかで快適な履き心地！【ニューバランス】のスニーカーが新たな定番スタイルに！Amazonで販売中！
90年代の名作が現代風にアップデート！【ニューバランス】のスニーカーで足元からセンスが変わる！Amazonで販売中！
ニューバランスを代表する90年代と2000年代のヘリテージモデル「990」と「860」を掛け合わせ、モダンなテイストで洗練されたスタイルに再構築したShfitedコレクション「9060」。 内外で異なるデザインのNロゴ、そのベースとなるサドル部分はつま先から踵までつながり大きなNサドルを表現し、ミッドソールのデザインはインスピレーションの源となった各モデルをより誇張したものになっています。 踵部分の立体的でクリアなCRデバイス、タンの三角のロゴパーツ、ダイヤモンド型のアウトソール、ヒールのスプリットなどがデザインの特徴。
過去の名作モデルを融合させたデザインが魅力。大胆なソール設計と個性的なロゴ配置で唯一無二の存在感を放つ。
衝撃吸収素材ABZORBをミッドソールに採用し、歩行時の負担を軽減。長時間履いても快適な着用感が続く。
ヒール部分には立体的なCRデバイスを配置。見た目にも機能にもこだわった新しい世代のスニーカーとして完成度が高い。
内外で異なる「N」ロゴやダイヤモンド型アウトソールなど、細部にまでデザイン性を追求した洗練された一足となっている。
