11月2日、高畑充希が、「東京国際映画祭」公式プログラムのトークセッション「ウーマン・イン・モーション」に参加した。

高畑は、2024年11月に岡田将生と結婚し、今年7月には第一子妊娠を発表した。出産時期は冬ごろを予定しているという。この日は、ふっくらお腹を抱えながらも、パープルの厚手ジャケットにイエローのニット、グレーのパンツというキュートな装いで登場していた。

仕事に関して、「いまは妊婦状態で登壇させていただいているんですけど、正直、今まで女性だから働きにくいなと現場で感じたことはそんなになかった」と語り、「これからきっと、自分で試行錯誤したりする問題が、仕事場において出てくるんだろうなと思います」と、育児と仕事の両立にも言及していた。

Xでは、イベント登壇時の高畑の姿に、さまざまな反応が寄せられている。

《充希ちゃん おなか大きくなったね 芸能人が大きなおなかで出てくるの珍しいわ 無事元気な子が産まれますように》

《高畑充希ちゃん、秒速の宣伝終わったらさすがに産休入ると思ってたけどバリバリ働いててカッコいい》

出産時期が迫っているはずだが、高畑はこのところイベント続きだった。

「9月には、高級ジュエリーブランド・カルティエの銀座4丁目ブティックオープニングイベントに登場しています。10月は、ヒロインを演じた映画『秒速5センチメートル』が公開されたため、舞台挨拶や大ヒット御礼イベントなど、宣伝関係の露出が増えていました。

10月21日のイベントでは、グレーのオールインワンで登場しており、ここでもお腹が大きくなっている様子が伺えます。今回の『東京国際映画祭』にも姿を見せているあたり、『秒速』の宣伝が一段落しても、まだまだ仕事をこなす方針なのかもしれません」（芸能記者）

近年の芸能界では、妊娠を公表せず、出産後に報告するパターンも増えているなか、妊娠中の姿をここまでオープンにする女優は珍しくなりつつある。それだけに、高畑の働きぶりには、「そろそろ休んで」という心配の声も寄せられている。

《こんなお腹大きい時に仕事させるなよ》

《高畑充希ちゃん、そろそろお休み入れるのかな？？もう、お腹大きいんだし、もう、働かないで〜〜！！寝てて〜！！と思ってしまう。。》

妊娠中でも相変わらずの美しさを見せる高畑だが、どうか無理をせず……。