10月31日、待望のハロウィン当日を迎えた東京で、せーけんわーるどさんが『東京ハロウィンやったら高単価祭でヤバかった！トラブル多かったけど、最高時給レベルで稼げた...《ロケットナウ・ウーバー配達員》』と題した動画を公開。配達員ならではの目線で、大雨が重なった日の“高単価祭り”のリアルを語った。



せーけんわーるどさんは冒頭、「まさかの大雨になりましたので、高単価祭り、期待して配達していきたいと思います」と意気込み。ロケットナウとウーバーイーツ両方での稼働を開始し、両サービスが次々にミッションや高単価案件を出す異例の状況を詳細にレポートした。動画内では「時給がなんと、5773円ですねー。とんでもないことになってます」と想定外の高収入ぶりを明かし、視聴者の注目を集めている。



一方で、配達の現場はトラブル続き。住所不明の配達先や専用アプリの不具合、「ピンの位置来てんのにこの建物ないもん」と戸惑いながらも、「なんとかドロップできたんで良かったです」と冷静に状況を切り抜ける姿も見せた。特に「この雨の中、配達完了5タッチしちゃった」「サポートも連絡できないわで、めちゃくちゃ焦りましたね」と、過酷でイレギュラーな現場の苦労を臨場感たっぷりに語った。



また、「先ほどから、iPhoneね、これ、充電しようとすると警告が出てきちゃうんですよね」「雨の日、充電ができなくなると、もう、仕事が全くできなくなっちゃう」と、雨天配達ならではのデバイス・バッテリー問題への対策も提言。さらに、「屋根付きバイクでも濡れる」「普通の自転車・バイク稼働の方は本当にずぶ濡れ」という実情や、「短気いいのでやってるという感じだけど、無理ないようやっていきましょう」と仲間への労いも忘れなかった。



動画の最後では、「最終的な結果は、3時間半で合計12軒、売上合計18,944円。時給計算すると約5500円」「とんでもない結果になった」と総括。「今回は、ロケットがとにかく僕のエリアは単価良かった」と満足げに振り返る一方、「雨の日稼働は本当に稼げるけど、疲労も残るしトラブルも多い。体調管理・防水対策をしっかりしてほしい」と、視聴者・同業配達員に向け力強く呼びかけ締めくくった。