山田杏奈「いつも死なないように生きてる」にツッコミ「みんなそうだけどね！」

女優の山田杏奈（24歳）が、10月28日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。「死なないように生きてる」と語った。



山田はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、なにわ男子・長尾謙杜と共に番組にゲスト出演。MCの笑福亭鶴瓶から“絶対やりたいと思って行動したこと”について質問を受ける。



これに山田は「私は…いつも…死なないように生きてるので…（笑）」と苦笑い。ほかの出演者から「みんなそうだけどね！」とツッコまれ、山田は「これは危ないかもしれない…っていうのをすぐ考えてしまうから」あまり行動はしないと語る。



また、劇団ひとりは同じ質問に「僕も死なないように生きてます」と話し、長尾も「みんなそうです（笑）」と笑った。