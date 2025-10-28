この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「稼ぐならやっぱり雨！Uber雨クエで単価下がっちゃうけど仕方ない？久々のキャノピー配達！」と題した動画で、人気配達員YouTuberのせーけんわーるど氏が、10月25日土曜日の夕方から夜にかけての東京ディナータイム稼働の裏側を語った。



せーけんわーるど氏は「久々にジャイロキャノピーで雨の日稼働やってるわけなんですが、休日の雨ということで今日は午前、ウーバー、ロケットともに4桁案件が連発していた」と、雨天の強みを強調。「午前はロケットメインで時給がだいたい3500円ぐらい出せていた」と実感を語る一方、「やっぱり換算機とはいえ、雨の日は風出り各社単価上がるな」と、曜日や天候による単価差と鳴りの波を冷静に分析した。



動画内では、「ロケットナウは都会まで行かなくても都会並みな単価がくるのが個人的には好き」と、エリア拡大のメリットにも注目。さらに「本日ロケット、ウーバーともにどちらもミッションクエストが出てまして、ロケットは8軒で2800円、Uberは1軒ごとに300円。ロケットはUberに対抗してクエスト金額決めてるんじゃないかな」と、各社の競争についても自身の見立てを明かした。



現場ならではの苦労も随所で披露。「今日は雨も止んでしまい、急激に鳴らなくなった」「ロケットは意外と4桁シングルが来たりもするけど、突然全く鳴らなくなるのでミッションクリアできない」と、実際の稼働中に直面する悩みを吐露。「Uberは雨クエが出ると単価がガクッと下がってしまうので、土曜のピークでもキロ100円割れが当たり前」など、体感した“単価のリアル”も語った。



一方、配達用バイクについても言及。「キャノピー、10万円の中古でボロボロだったんですが、大阪のバイク屋さんでエンジンをオーバーホールして新車みたいな快適さ」と報告。視聴者からも「ロケットの単価がいい時は配達が楽しい」「UberのOEW100円台はやめてほしい」といった共感コメントが多く寄せられている。



動画終盤では「雨や休日ならすごく稼ぎやすいけど、平日は一気に厳しくなると思う。換算期に負けず健康第一で頑張ろう」とアドバイス。「今日の動画良かったと思っていただいたらグッド、チャンネル登録お願いします」と締めくくった。