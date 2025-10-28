tilnusの新作“パールコア アイパレット”で目元に輝きを♡

日韓共同開発ブランド「tilnus（ティルナス）」から、輝くパールが目元を彩る6色アイ＆ハイライトパレット「パールコア アイパレット」が登場♪韓国トレンドの多色パレットと日本のナチュラルカラーを掛け合わせたデザインで、日常から特別な日まで使える1品です。11月12日（水）より先行販売、19日（水）より全国展開。持ち運びやすいサイズ感も魅力です♡

6色構成で叶える“パールコア”な目元

「パールコア アイパレット」は、きらめく大粒パール・ぷにぷに新感覚パール・シマーカラーなど、6色を1つに凝縮。デイリーメイクから夜の華やぎメイクまでこれ1つで対応できます。

価格は1,870円（税込）で、全4色（うち限定1色）展開。カラーは「01 サンキスドマンダリン」「02 デイライトヴェール」「03 エンジェリックローズ」「04 ムーンリットアイリス（限定）」。

ぱっと華やぎを取り入れたい時、ちょっとしたトーンチェンジにも◎です。

ohoraから新時代の♡ジェルネイルチップ登場！リニューアルの秘密と限定イベント

トレンド×トレンドレス、日韓の感性をミックス

tilnusは「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドを融合。

今回のパレットでは、韓国で人気の“多色＋きらめき”×日本で好まれる“ナチュラル発色”を組み合わせています。

まばたきのたびにパールが輝き、洗練された透明感を演出してくれるので、“きらめき”が苦手な方にも使いやすい仕上がりに。ブランドらしい“パールコア”な世界観が、手元で完成します。

先行販売＆モデル起用で注目度UP♪

11月12日（水）から「tilnus」公式オンラインストア・＠cosme SHOPPINGや全国＠cosme STOREにて先々行販売がスタート。

さらに、11月14日（金）から東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」でポップアップストアをオープン、11月19日（水）から全国発売されます。

イメージモデルにはガールズグループ「NiziU」が起用され、ビジュアルもかなり秀逸♡ビューティ好きな女性なら“先取り”必至のカラー＆イベント展開です。

新しい“パールコア”メイクで、自分らしく輝いて

tilnusの「パールコア アイパレット」なら、メイク時間がもっと楽しく、もっと華やかに♡価格は1,870円（税込）、サイズ展開や詳細は公式オンラインストアにてチェックを。

バッグにすっと入るコンパクト設計で、持ち運びも◎。トレンドも使いやすさも叶えたい女性に、ぜひおすすめしたい1品です。

お出かけ前のひと塗りで、自分だけの輝きを纏ってみてください♪