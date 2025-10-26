LUSH × Wicked 永遠の約束 コラボ限定11種が登場♪魔法のバスケア体験を

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、映画『Wicked 永遠の約束』とのスペシャルコラボレーション「Wicked × LUSH」がついに登場♡2025年11月6日（木）より全国78店舗＆公式オンラインストアで発売され、Lush Club会員向けには10月24日（金）からの予約もスタート。魔法のオズの国をイメージしたバスボム・バブルバー・ソープなど全11種が揃い、バスタイムがもっと楽しく変わります♪

映画の世界観を閉じ込めたバスケアアイテム

「Wicked × LUSH」コレクションは、魔法に満ちたオズの国をイメージした香りやデザインが魅力。

例えばバスボム「グリンダズ ウェディングドレス（1,630円／個）」はスミレ×ローズ＆蝶の香りで、バブルバー「タップ トゥ バブル（1,950円／85 g）」はラズベリー・バニラを思わせる甘い香りが広がります。

泡と香りの魔法で、バスルームが特別なスペースに。

フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

全11種の商品ラインアップをチェック！

ティンマン（バブルバー）

価格：1,620円（税込）

ライオン ボム（バスボム）

価格：1,180円（税込）

ザ ワイズ アンド マグニフィセント ウィザード（シャワージェル）

価格：110g・1,870円（税込）／275g・3,730円（税込）／ 550g・6,150円（税込）

エルファバズ レア（ボディスクラブ/スクラブ洗浄料）

価格：130g・2,200円（税込）／130g・4,400円（税込）

スケアクロウ（ボディスクラブ）

価格：2,100円（税込)

チステリー（バブルバー）

価格：1,860円（税込）

本コラボではバスボム2種、バブルバー3種、洗浄料3種、ボディスプレー1種、ボディスクラブ1種、そしてLush Club限定洗浄料1種を含む全11種。

キアモ・コ キャッスル

ウィー ビリーブ イン グリンダ

価格も多様で、例えばソープ「キアモ・コ キャッスル（1,360円／100 g）」、ボディスプレー「ウィー ビリーブ イン グリンダ（6,930円／200 ml）」などがラインナップ。

カラー・香り・パッケージもそれぞれ個性たっぷりで、ギフトとしても◎。

（※『チステリー』（バブルバー）は順次発売）

早期予約＆会員限定アイテムも見逃せない

オール ローズ リード トゥ オズ

発売は11月6日（木）から全国78店舗および公式オンラインストアですが、公式アプリ「Lush Club」会員なら10月24日（金）から予約開始。

さらに、Lush Club限定商品「オール ローズ リード トゥ オズ（1,180円／95 g）」もラインナップし、ベルガモット＆グレープフルーツ香るソープとして会員限定で展開されます。

数量限定アイテムも多いため、早めのチェックがおすすめです。

魔法のバスタイムをあなたに♡



LUSH「Wicked × LUSH」コレクションは、魅力的な香りと遊び心あるデザインで、バスタイムをワンランクアップさせてくれます。

価格は1,180円～6,930円（税込）、全11種（うち1種はLush Club限定）。

映画の公開に先駆けてこの魔法の世界を楽しんで、あなたの“自分時間”を特別なひとときに変えてみてはいかがでしょうか？