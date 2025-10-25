【Hello Kitty×バッグ】冬の新作♡サンリオのレオパードトートが登場！

この冬、サンリオファン必見の新作が登場しました。イーカムグループより発売される「Hello Kitty バルーントートシリーズ」は、レオパード柄にキティちゃんのデザインが映える大人かわいいトートバッグ♡広めのマチと大容量設計で、通勤通学やマザーズバッグにもぴったり。持つだけで冬のコーデを華やかにしてくれる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです♪

Hello Kittyの冬新作バッグが登場

冬のコーディネートにぴったりなレオパード柄を採用した「Hello Kitty バルーントートシリーズ」。ふんわりとしたフォルムに、キティちゃんのモチーフがキュートに映えます。

今回登場するのは3種類のデザイン。

Hello Kitty×Ribbon／LEOPARD

Hello Kitty×Heart／LEOPARD

Hello Kitty×Tiny Chum／LEOPARD

どれも遊び心がありながら上品で、カジュアルにもフェミニンにもマッチします♡

大容量＆多機能で毎日のバッグにぴったり

見た目の可愛さだけでなく、機能性も抜群。広めのマチと仕切り、複数のポケット付きで荷物をすっきり収納できます。

A4サイズの書類も楽に入るため、通勤通学はもちろん、マザーズバッグやお出かけ用バッグとしても大活躍。軽量素材で持ち運びやすく、忙しい女性の味方です。

極暖で美脚見え♪「Fabrich裏起毛タイツ」で叶える冬の温活スタイル

価格・販売情報

BALLOON TOTEBAG



価格：3,190円（税込）

展開カラー：Hello Kitty×Ribbon／LEOPARD、Hello Kitty×Heart／LEOPARD、Hello Kitty×Tiny Chum／LEOPARD

販売時期：2025年11月下旬発売予定

販売場所：全国の小売店（National retail stores）

冬のファッションを彩るキティトート♡

キティちゃんのかわいらしさと、レオパード柄の大人っぽさが絶妙にマッチしたこのトート。デイリーにも特別な日にも寄り添う万能アイテムです。

毎日のコーデに“ときめき”を添えてくれる冬限定のHello Kittyバッグで、あなたらしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか？