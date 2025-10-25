よーじや「ねむり」シリーズ登場♡香りで整える上質なナイトルーティン

京都発のライフスタイルブランド「よーじや」から、穏やかな眠りをサポートする「ねむり」シリーズが新登場します。ラベンダーとヒノキを基調にした2つの香りで展開され、バスエッセンス・ピローミスト・ネイルセラムなど、ナイトルーティンに寄り添うラインナップ♡ギフトにもぴったりな限定セットやサンプルプレゼントも実施され、香りに包まれる“いい夜”を提案します。

よーじや「ねむり」シリーズで心ほぐれる夜を

「ねむり」シリーズは、リラックス効果があるといわれるラベンダーとヒノキをベースにした香りで展開。

Dreaming Lavender：ラベンダーに柑橘を加えた爽やかな香り

Deep Forest：ヒノキをベースにした穏やかな木々の香り

どちらも精油を配合し、香りを楽しみながら心をゆるめる時間を演出します。夜のひとときを、まるで京都の森にいるような穏やかさで包み込みます。

お風呂から眠りまで寄り添う3アイテム

まず注目は、精油を配合した入浴料**「ねむり バスエッセンス」（各2,860円）。ビルベリー葉エキスやコメヌカ油など植物由来成分を配合し、湯気とともにリラックス♡

次に、精油100％の香りが広がる「ねむり ピローミスト」（各2,420円）。寝具やパジャマに軽くひと吹きするだけで、香りがやさしく包み込みます。

最後は、爪先をうるおしながら心を落ち着ける「ねむり ネイルセラム」（各2,420円）。ケラチンやオリーブオイルを配合し、就寝前のケアタイムを癒しのひとときに導きます。

ギフトにも♡限定セット＆プレゼント企画

「ねむり ネイルセラム」にタオルハンカチと巾着を組み合わせた「ネイルセラム ギフトセット」（各3,080円）が数量限定で登場。

Dreaming Lavenderにはラベンダーカラーのハンカチ、Deep Forestにはグレーカラーのハンカチが付属します。

さらに、期間中の購入で「ねむり バスエッセンス」のパウチサンプルをプレゼント♪アンケート回答者の中から抽選でシリーズアイテムが当たるキャンペーンも実施されます。

香りで整える“いい夜”を、よーじやとともに

一日の終わりに深呼吸をして、香りに包まれる。よーじやの「ねむり」シリーズは、そんな穏やかな時間を届けてくれます。Dreaming LavenderとDeep Forest、どちらの香りも忙しい日々をやさしくリセット。

ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。バスルームからベッドサイドまで、“いい夜”を叶える香り習慣をはじめてみませんか？